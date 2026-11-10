«دبي التجاري» يُنجز تحويلات بالدرهم الرقمي مع بنك الصين عبر منصة «جسر»



أعلن بنك دبي التجاري، الثلاثاء، عن إتمام معاملة ناجحة باستخدام الدرهم الرقمي على مستوى المؤسسات المالية مع بنك الصين، عبر منصة «جسر» التابعة لمصرف الإمارات المركزي، شملت إرسال واستلام الدرهم الرقمي بين البنكين. ويعكس هذا الإنجاز مشاركة بنك دبي التجاري في برنامج الدرهم الرقمي الذي يقوده مصرف الإمارات المركزي، ويدعم أجندة المصرف المركزي الرامية إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي.

وأثبتت المعاملة قدرة البنكين على تنفيذ عمليات الدرهم الرقمي بشكل متكامل، بدءاً من إطلاق المعاملة وصولاً إلى تسويتها عبر منصة «جسر» التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود المستمرة لتطوير قدرات المدفوعات العابرة للحدود باستخدام الدرهم الرقمي بين دولة الإمارات والصين.

ويأتي الإنجاز استكمالاً لمشاركة بنك دبي التجاري في مبادرات مصرف المركزي السابقة المتعلقة باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية على مستوى الجملة عبر الحدود. ومن خلال منصة «جسر» أتم البنك الآن تحويلات ثنائية بالدرهم الرقمي على مستوى الجملة.

وتعكس المشاركة استراتيجية البنك في مجال مدفوعات الشركات، التي تهدف إلى تعزيز الربط المالي على المستوى الدولي والإسهام في تطوير الجيل المقبل من البنية التحتية المالية.

وتدعم منصة «جسر» تطوير إمكانات تسوية المعاملات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، من خلال الربط الثنائي بين دولة الإمارات والأسواق المشاركة.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «تعكس مشاركتنا في برنامج الدرهم الرقمي التزامنا طويل الأمد بدعم رؤية مصرف الإمارات المركزي لتطوير منظومة مالية حديثة وآمنة ومبتكرة. ومن خلال توظيف خبراتنا المصرفية، نسعى إلى الإسهام في تطوير إمكانات الدفع عبر الحدود ودعم مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل».

وقال فلاديسلافس ميرونوفز، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري: «تعكس مشاركتنا في منصة «جسر» تركيزنا على الإسهام في تطوير حلول دفع مبتكرة. ويُبرهن إتمام هذه المعاملة مع بنك الصين عبر المنصة على قدرتنا على تنفيذ مدفوعات بالدرهم الرقمي عبر الحدود، كما يدعم استمرار مشاركتنا في تطوير استخدامات الدرهم الرقمي في المدفوعات عبر الحدود».

وسيواصل بنك دبي التجاري العمل عن كثب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين وشركائه الآخرين، لدعم جهود المصرف المركزي في تطوير منظومة الدرهم الرقمي، وفقاً لمتطلباته المعمول بها. ويؤكد هذا التعاون التزام البنك بمواصلة تطوير حلول المدفوعات الرقمية الآمنة ودعم مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار المالي.