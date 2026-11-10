«الإمارات دبي الوطني» يوفر معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء الثروات الرقمية



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق خدمة جديدة توفر رؤى سوقية فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء الثروات الرقمية عبر تطبيق ENBD X، بالتعاون مع Bridgewise، منصة الاستشارات الاستثمارية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتتوفر الميزة الجديدة من عبر تجربة مدمجة بالكامل داخل التطبيق ودون أي تكلفة إضافية، حيث ترصد التحركات المهمة في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ويتلقى العملاء تحليلات دقيقة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومصممة لتناسب محافظهم الاستثمارية الحالية، ما يساعدهم على فهم العوامل المؤثرة في السوق وأسباب تغير الأسعار، دون الحاجة إلى متابعة مصادر أخبار خارجية متعددة. والميزة الجديدة متاحة الآن لمجموعة مختارة من العملاء، على أن تتوفر على نطاق أوسع لتشمل جميع العملاء بحلول نهاية الشهر. وستسهم آراء المستخدمين الأوائل في تحسين وتطوير التجربة استعداداً لإطلاقها بشكل كامل.

ويأتي الإطلاق ليؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتيسير الاستثمار الرقمي عبر تطبيق ENBD X، حيث يمكن للعملاء الاستثمار في الوقت الفعلي وعلى مدار الساعة في الأسهم المحلية والعالمية، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات والصكوك الجزئية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والسبائك الذهبية والفضية.

وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نواصل في بنك الإمارات دبي الوطني الاستثمار في التقنيات التي تلبي احتياجات عملائنا المتنامية، وتحول رحلة إدارة ثرواتهم إلى مسار أكثر سلاسة وشفافية وسهولة في الوصول. ومن خلال تعاوننا مع Bridgewise، نوفر لعملائنا معلومات وتحليلات حول تحركات السوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر دقة، وكل ذلك عبر المنصات التي يستخدمونها في تعاملاتهم اليومية».

وقال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «قد يبدو الاستثمار أمراً معقداً، لا سيما في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها الأسواق. ومن خلال دمج رؤى Bridgewise المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق ENBD X، نسعى إلى تسهيل فهم عملائنا لما يحدث في الأسواق وانعكاس ذلك على استثماراتهم. وهذه خطوة أخرى نحو جعل ENBD X تطبيقاً أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام لإدارة الثروات، ما يساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات مدروسة بكل ثقة».

وقال دور إليغولا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في Bridgewise: «كان بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل من وثقوا بنا، بدايةً كمستثمر ثم كشريك. ويُعد وصول حلولنا إلى عملائه إنجازاً حقيقياً بالنسبة لنا. تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الأسواق جاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني على بناء مستقبل طموح في هذا المجال. ونتطلع إلى ما يمكننا تحقيقه معاً، ونرى في ذلك أساساً لنمو طويل الأمد».

ويعتبر هذا الإطلاق أول حل تقدمه Bridgewise لعملاء الثروات الرقمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، ويستند إلى مشاركة البنك في جولة الاستثمار الأولى «السلسلة أ» لشركة Bridgewise عبر صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذراع المعنية برأس المال الاستثماري للبنك، وإلى حصول Bridgewise على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي.