غرفة تجارة دبي تعرف 250 من ممثلي القطاع الخاص بخدمات نمو الأعمال



نظمت غرفة تجارة دبي فعالية بمشاركة 250 من ممثلي شركات القطاع الخاص، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالحلول والخدمات التي تقدمها الغرف لدعم نمو الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتمكينها من التوسع محلياً وعالمياً. وجمعت الفعالية ممثلي الشركات مع مجموعة من المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية والتمويل والشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية والتكنولوجيا، لاستعراض الحلول المتاحة لتلبية متطلبات الأعمال في مختلف مراحل نموها. كما أتاحت للمشاركين التواصل المباشر مع مزودي الخدمات، وبحث فرص التعاون بما يتناسب مع أولوياتهم التشغيلية وخططهم المستقبلية.

نمو مستدام

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على تحقيق نمو مستدام، من خلال ربط احتياجاتها بمنظومة متكاملة من الخبرات والخدمات التي تدعم تطورها وتوسعها. ويأتي تكامل الأدوار بين غرف دبي وشركائها في صميم هذا التوجه، لتمكين القطاع الخاص من رفع إنتاجيته، وتسريع تحوله الرقمي، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة».

وسلطت الفعالية الضوء على «منصة تمكين الشركات» التي أطلقتها غرف دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي. وتشكل المنصة بوابة رقمية موحدة تتيح، بالتعاون مع شركاء معتمدين، حزماً متكاملة من الخدمات المؤسسية والعروض المتخصصة تشمل الخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية، والتسويق ودعم النمو، واختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة وغيرها، بما يسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية تناولت أبرز المجالات الداعمة لنمو الشركات. وناقشت الجلسة الأولى دور الحلول المصرفية والتمويلية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ خططها وتطوير أعمالها، بمشاركة ممثلين عن مصرف الإمارات للتنمية، وبنك دبي التجاري، و«الإمارات الإسلامي»، و«ويو بنك». وركزت الجلسة الثانية على دعم توسع الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، بمشاركة ممثلين عن شركة الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبي للشحن، و«فيديكس»، و«إس جي إس». وتناولت الجلسة دور خدمات الشحن والحلول المرتبطة بالتجارة الدولية في تسهيل وصول الشركات إلى أسواق جديدة وتعزيز قدرتها على ممارسة الأعمال عبر الحدود. واستعرضت الجلسة الثالثة سبل تبسيط العمليات التشغيلية للشركات، بمشاركة ممثلين عن شركات «بيمو»، و«آلان»، و«مامو»، و«فولت»، حيث ركزت على الحلول التي تساعد الشركات على إدارة أعمالها بكفاءة أكبر ودعم قدرتها على النمو. وتناولت الجلسة الرابعة فرص نمو الشركات في الاقتصاد الرقمي، بمشاركة «ترينديول»، و«كيتا»، و«أرامكس»، و«دي إتش إل»، وسلطت الضوء على تكامل خدمات التجارة الرقمية والتوصيل والخدمات اللوجستية في دعم تطور الأعمال. أما الجلسة الخامسة، فناقشت توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقة الرقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة شركة اتصالات، ودو، و«كانفا»«، و«زينداتا»، واستعرضت أهمية الحلول التقنية في تطوير نماذج الأعمال وتعزيز جاهزية الشركات لمتطلبات المستقبل.