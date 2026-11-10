صعود المؤشرات الأوروبية مع تراجع أسعار النفط

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء، في أعقاب تراجع أسعار النفط. واستهل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وحوّم بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من عمليات شراء واسعة النطاق، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شن عمل عسكري ضد إيران ليس ضرورياً «في هذه المرحلة».
وصعد المؤشر 0.9 % إلى 662.54 بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، وزادت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بنحو 1 % لكل منها.
ويتداول المؤشر القياسي الأوروبي بفارق 1 % فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في أوائل أغسطس، وسط آمال بالتوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط.
وجاءت مكاسب مدفوعة بتجدد التوقعات بأن يؤدي خفض التصعيد في المنطقة لكبح التضخم الذي يسببه ارتفاع أسعار الطاقة.
وهبط خام برنت بعد تصريحات ترامب، ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات الطيران التي كانت تعاني من ارتفاع تكاليف الوقود. وزاد سهم شركة لوفتهانزا 1.8 % وسهم شركة إير فرانس-كيه.إل.إم 1.2 %.
وقفز سهم شركة إنفينيون 3.1 % بعدما توقعت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية نمواً في الإيرادات بأكثر من 20 % في 2027، وزيادة في الربحية بنحو 5 نقاط مئوية، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة والمركبات المعتمدة على البرمجيات.