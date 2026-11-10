صعود المؤشرات الأوروبية مع تراجع أسعار النفط



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء، في أعقاب تراجع أسعار النفط. واستهل المؤشر ستوكس ​600 الأوروبي تعاملات الثلاثاء على ‌ارتفاع ​وحوّم بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من عمليات شراء واسعة النطاق، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠إن شن عمل عسكري ضد إيران ليس ضرورياً «في هذه المرحلة».

وصعد المؤشر 0.9 % إلى 662.54 بحلول الساعة 0805 ‌بتوقيت جرينتش، وزادت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بنحو 1 % لكل منها.

ويتداول ‌المؤشر القياسي الأوروبي بفارق 1 % فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله ‌في أوائل أغسطس، وسط آمال بالتوصل إلى حل للصراع ​في الشرق ‌الأوسط.

وجاءت ​مكاسب مدفوعة بتجدد ⁠التوقعات بأن يؤدي خفض التصعيد في المنطقة لكبح التضخم الذي يسببه ارتفاع أسعار ​الطاقة.

وهبط ⁠خام برنت ⁠بعد تصريحات ترامب، ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات الطيران التي كانت تعاني ⁠من ارتفاع تكاليف الوقود. وزاد سهم شركة لوفتهانزا 1.8 % وسهم شركة إير فرانس-كيه.إل.إم 1.2 %.

وقفز سهم شركة إنفينيون 3.1 % بعدما توقعت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية ‌نمواً في الإيرادات بأكثر من 20 % في ​2027، وزيادة في الربحية بنحو 5 نقاط مئوية، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة والمركبات المعتمدة على البرمجيات.