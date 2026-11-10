«أبوظبي الإسلامي» يطلق ADIB Arrive لخدمة المقيمين الجدد



أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إطلاق باقة مصرفية جديدة تحت اسم (ADIB Arrive) مصممة خصيصاً للأفراد والعائلات الذين انتقلوا حديثاً للإقامة في دولة الإمارات، وتسهيل استقرارهم وبدء حياتهم في الدولة. وتجمع الباقة عدداً من الحلول المصرفية والمزايا العملية التي يحتاجها المقيمون الجدد، بداية من فتح الحساب المصرفي وتحويل الراتب، وصولاً إلى العروض الحصرية المقدمة من شركاء المصرف.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال خدمة ADIB Arrive مجموعة مختارة بعناية من المزايا المصرفية والخدمات المرتبطة بالحياة العصرية، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المقيمين الجدد في الإمارات. وتتيح الخدمة للمتعاملين البدء بإجراءات الانضمام إلى المصرف بسرعة وسهولة قبل وصولهم إلى الدولة، وتأسيس علاقتهم المصرفية حتى قبل الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، بدعم من فريق متخصص في خدمة ADIB Arrive.

كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من مكافآت تحويل الرواتب، وأسعار ورسوم تفضيلية على مجموعة مختارة من المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب مزايا التحويلات المالية والبطاقات المغطاة، وباقة متنوعة من الامتيازات المرتبطة بالحياة العصرية والخصومات الحصرية لدى الشركاء.

تقدم خدمة ADIB Arrive للمقيمين الجدد في الإمارات مجموعة من المزايا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية ومتطلبات حياتهم اليومية، وتشمل إجراءات انضمام سريعة قبل الوصول إلى الدولة تتيح للمتعاملين المؤهلين بدء إجراءات الانضمام إلى المصرف قبل الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، من خلال تقديم المستندات الداعمة، بما في ذلك خطاب التوظيف وجواز السفر وتأشيرة الدخول عند الحاجة. ومزايا تصل قيمتها إلى 7500 درهم، تشمل مكافآت ترحيبية عند تحويل الراتب وشروطاً تفضيلية على الودائع الاستثمارية، وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها.