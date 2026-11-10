112 مليون درهم أرباح أرامكس خلال 9 أشهر



أعلنت أرامكس، المزود لخدمات النقل والحلول اللوجستية والمدرجة في سوق دبي المالي، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث بلغ صافي الأرباح 112 مليون درهم، بزيادة نسبتها 759 % مقارنة مع 13 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 65 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 لتصل إلى 233 مليون درهم، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى 4.3 %، مقارن بنسبة 3.0 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس الأداء تحسن الربحية التشغيلية على مدار العام، مدعوماً باستمرار جهود ضبط التكاليف وتركيز الشركة على تنفيذ أولويات برنامج التحول.

ويعكس أداء أرامكس خلال الربع الثالث من عام 2026 نمو الإيرادات في قطاعات أعمالها الأربعة، إلى جانب تحسن الربحية والمحافظة على مرونتها التشغيلية. كما تؤكد هذه النتائج تنوع نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواكبة متطلبات العملاء المتغيرة.

نتائج

وسجلت أرامكس أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخها للربع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 24 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.98 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، متجاوزة بذلك المستوى القياسي السابق الذي حققته في الربع الثاني من العام نفسه، عندما بلغت إيراداتها 1.83 مليار درهم، ما يعكس استمرار زخم النمو. كما ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 5.41 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما استمرت أرامكس في تقديم خدماتها دون انقطاع طوال الربع الثالث من عام 2026، مستفيدة من شبكتها الراسخة ومرونتها في إعادة توجيه مسارات الشحن لدعم استمرارية سلاسل التوريد لدى عملائها. وواصلت الشركة توفير خيارات متعددة للنقل، من خلال مسارات النقل البري البديلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط، ورحلات الشحن الجوي والبحري المستأجرة، فيما ساهمت التدابير التجارية الاستباقية في التخفيف من الضغوط التشغيلية في الأسواق المعنية.

وارتفع الربح الإجمالي للمجموعة بنسبة 12 % على أساس سنوي ليصل إلى 415 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، فيما بلغ الربح الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1.15 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ هامش الربح الإجمالي 21.0 % خلال الربع الثالث، مقارنة بنسبة 23.2 % في الربع الثالث من عام 2025، فيما بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة الأولى 21.2 %، مقارنة بنسبة 22.8 % خلال الفترة نفسها من عام 2025. ويعكس هذا التغير في هامش الربح الإجمالي على أساس سنوي تحولاً في مزيج أعمال المجموعة، مع ارتفاع مساهمة قطاع خدمات الشحن.

وساهم استمرار نمو الإيرادات، إلى جانب الإدارة المنضبطة للتكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية، في تحسين الربحية خلال الربع الثالث من عام 2026. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 46 % لتصل إلى 94 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 817 % ليصل إلى 48 مليون درهم، مقارنة بنتائج الربع الثالث من عام 2025.

وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس: «يعد تسجيل أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ أرامكس للربع الثاني على التوالي إنجازاً مهماً للشركة. فبعد الأداء القياسي الذي حققناه في الربع الثاني، واصلنا هذا الزخم خلال الربع الثالث، حيث حافظ قطاع خدمات الشحن على دوره محركاً رئيسياً لنمو أعمالنا. كما يعكس التحسن في الربحية استمرار تركيزنا على التنفيذ المنضبط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء المالي للشركة».

وأضاف: «خلال الربع الثالث، واصلت فرقنا تركيزها على تلبية متطلبات العملاء وتقديم خدمات موثوقة عبر شبكتنا. ومن خلال نموذجنا التشغيلي المتنوع وقدراتنا في مجال النقل متعدد الوسائط، نجحنا في توفير المرونة اللازمة للاستجابة للتحولات في الأسواق ومتطلبات العملاء المتغيرة. وأود أن أتوجه بالشكر إلى موظفينا على تفانيهم وقدرتهم على التكيف والتزامهم المستمر بخدمة عملائنا».