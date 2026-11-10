شراكة بين «سكاي واردز طيران الإمارات» و«شير» تمنح مكافآت على التسوق والسفر



أعلن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء الحائز جوائز عالمية التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن شراكة مع برنامج «شير» من ماجد الفطيم، تجمع بين مكافآت التسوق وأسلوب الحياة والسفر، وتمنح أعضاء البرنامجين مزيداً من المرونة والخيارات والقيمة من إنفاقهم اليومي.

وتجمع الشراكة بين اثنين من أبرز برامج الولاء التي انطلقت من دولة الإمارات، حيث يمكن للأعضاء ربط حساباتهم بسهولة عبر تطبيقي «شير» و«سكاي واردز إيفريداي»، وتحويل نقاط «شير» إلى أميال سكاي واردز، أو أميال سكاي واردز إلى نقاط «شير»، بما يوسع أمامهم فرص كسب المكافآت والاستفادة منها عبر منظومتي البرنامجين.

وبعد ربط الحسابين، يمكن لأعضاء سكاي واردز تحويل كل 5 أميال سكاي واردز إلى نقطة واحدة من «شير»، فيما يمكن لأعضاء «شير» تحويل كل نقطتين إلى ميل سكاي واردز واحد. وتبدأ عمليات التحويل من 2000 نقطة وتصل إلى 150 ألف نقطة في المعاملة الواحدة، بما يمنح الأعضاء مرونة أكبر في استخدام مكافآتهم بالطريقة التي تناسبهم.

ويربط برنامج «شير» أكثر من 16 مليون عضو في الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عُمان وكينيا، ضمن واحدة من أكبر شبكات التسوق في المنطقة. ويمكن للأعضاء كسب النقاط وإنفاقها عبر أكثر من 5000 متجر وعلامة تجارية وتجربة ضمن محفظة ماجد الفطيم.

ويربط «سكاي واردز إيفريداي»، أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، البالغ عددهم 40 مليون عضو، بمئات العلامات التجارية المشاركة في قطاعات التجزئة والمطاعم وأسلوب الحياة في دولة الإمارات، بما في ذلك «نون فود» و«كوستا كوفي» وصيدلية ابن سينا وغيرها الكثير.

ووقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات، ودارين تايلور، نائب رئيس أول برنامج «شير» للمكافآت ووحدة حلول العملاء في ماجد الفطيم، بحضور نانسي كلارك، نائب الرئيس للشراكات في سكاي واردز طيران الإمارات، ورافي كارامانيان، نائب الرئيس للنمو التجاري في حلول العملاء في ماجد الفطيم.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «يسعدنا التعاون مع برنامج «شير» من ماجد الفطيم لتقديم مزيد من القيمة والمرونة لأعضائنا. ومع استمرارنا في توسيع نطاق «سكاي واردز إيفريداي»، نحرص على إتاحة المزيد من الفرص للأعضاء للتفاعل مع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات من خلال العلامات والتجارب التي تشكل جزءاً من حياتهم اليومية. ويمكن للأعضاء الآن الاستفادة من خيارات أوسع للمكافآت من خلال تحويل نقاط «شير» إلى أميال سكاي واردز والعكس بسهولة، والاستفادة من مزايا اثنين من أبرز برامج الولاء في دولة الإمارات».

وقال دارين تايلور، نائب رئيس أول برنامج «شير» للمكافآت ووحدة حلول العملاء في ماجد الفطيم: «لا ينظر عملاؤنا إلى التسوق والمطاعم والترفيه والسفر باعتبارها جوانب منفصلة من حياتهم، ومن هنا نحرص على أن تعكس مكافآتهم هذا الترابط أيضاً. ويقوم برنامج «شير» على ربط هذه التجارب اليومية ببعضها وجعل كل منها أكثر قيمة ومكافأة للعملاء». وأضاف: «يربط «شير» اليوم 16 مليون عضو في المنطقة ضمن شبكة متكاملة تجمع بين التسوق والمطاعم والترفيه. ومن خلال ربط «شير» ببرنامج سكاي واردز طيران الإمارات، نوسع هذه القيمة لتشمل السفر أيضاً. فأصبح بإمكان مشترياتكم الأسبوعية من كارفور، أو زيارتكم إلى فوكس سينما، أو قضاء يوم في سكي دبي، أن تقربكم من رحلتكم المقبلة مع طيران الإمارات أو فلاي دبي، فيما يمكن للأميال التي تكسبونها من السفر أن تتيح لكم الاستمتاع بمزيد من التجارب لدى ماجد الفطيم».

وللاستفادة من مزايا الشراكة، يتعين على العملاء أن يكونوا أعضاء في كل من «شير» وبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات، وأن يربطوا حساباتهم عبر تطبيق «شير» أو «سكاي واردز إيفريداي». وبعد ربط الحسابين، يمكن للأعضاء تحويل مكافآتهم بين البرنامجين في أي وقت، ضمن الحدود المحددة لكل معاملة.