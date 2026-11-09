فاينننشال تايمز: أبوظبي تحوّل الثقافة إلى أسلوب حياة على جزيرة السعديات

تواصل جزيرة السعديات في أبوظبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات الثقافية والسكنية عالمياً، بعد عقدين من إطلاق المشروع الطموح الذي استهدف إنشاء منطقة ثقافية استثنائية تجمع بين الفن والعمارة ونمط الحياة الراقي، لتتحول اليوم إلى عنوان للفخامة والجاذبية الاستثمارية، بحسب تقرير للفايننشال تايمز.

وتضم المنطقة الثقافية على الجزيرة مجموعة من المعالم المعمارية والثقافية العالمية، أبرزها متحف اللوفر أبوظبي، وبيت العائلة الإبراهيمية، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، إضافة إلى متحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب افتتاحه قريباً، ما يجعل السعديات واحدة من أكثر المناطق الثقافية تميزاً على مستوى العالم.

وتشهد الجزيرة زخماً متنامياً في الفعاليات الثقافية والفنية، مع استضافة معارض ومؤتمرات عالمية تستقطب هواة الفن والمقتنين والمستثمرين من مختلف الدول، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً ثقافياً دولياً ويرفع جاذبية المنطقة للمقيمين والزوار على حد سواء.

وتؤكد تجارب السكان أن العيش في السعديات يوفر مزيجاً فريداً بين الهدوء الطبيعي والحياة الثقافية النابضة. فالمساحات الشاطئية البيضاء والمياه الفيروزية تتكامل مع المتاحف والمساحات الفنية والمطاعم الراقية ضمن بيئة عمرانية حديثة.

وفي الوقت ذاته، حافظت الجزيرة على جانب من تراثها البيئي، حيث لا تزال الغزلان والسلاحف البحرية والأنظمة البيئية الساحلية جزءاً من المشهد الطبيعي الذي يميز السعديات، انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.

وتعكس المؤشرات العقارية قوة الطلب على الجزيرة، خاصة مع تنامي الإقبال من المستثمرين الدوليين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من جودة الحياة العالية والبنية التحتية المتطورة. كما سجلت المشروعات السكنية الفاخرة، بما فيها الوحدات المرتبطة بعلامات عالمية مرموقة، مستويات طلب مرتفعة من مشترين ينتمون إلى عشرات الجنسيات.

وأكد مسؤولون في القطاع العقاري أن أبوظبي نجحت في بناء منظومة متكاملة تجمع الثقافة والتعليم والترفيه والسكن الراقي، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، في وقت تواصل فيه السعديات لعب دور محوري في دعم رؤية الإمارة للتحول إلى مركز عالمي للثقافة والإبداع والعيش المستدام.

وبفضل هذا المزيج الفريد بين الثقافة والطبيعة والعقارات الفاخرة، باتت جزيرة السعديات نموذجاً عالمياً لوجهات المستقبل التي تجعل الفن والمعرفة جزءاً من الحياة اليومية للسكان، وتؤكد مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للعيش والاستثمار والسياحة الثقافية.

أبرز 5 معالم ثقافية:

متحف اللوفر أبوظبي

بيت العائلة الإبراهيمية

متحف زايد الوطني

متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي

متحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب