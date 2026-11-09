80 اتفاقية و100 مبادرة استراتيجية في «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»



اختُتمت، الاثنين، أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، باستقطاب مؤسسات مالية وجهات تنظيمية ومبتكرين إلى جانب 1,000 متحدث، ضمن برنامج حافل، تضمن 85 فعالية متخصصة، و13 منتدى رئيسياً، و16 منصة أقيمت عبر مواقع متعددة في دبي.

وأسفرت الفعالية عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة، والإعلان عما يزيد على 100 مبادرة استراتيجية، ما يرسخ مكانتها ملتقى سنوياً لقطاع المال العالمي، ويدعم في الوقت ذاته مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.

وانعقدت فعاليات الحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة نخبة من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية والجهات التنظيمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية العالمية، ومن المقرر أن تعود فعالية «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في نسختها الثانية خلال شهر مايو من العام المقبل 2027.

التكنولوجيا المالية

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نجح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في جمع مختلف مكونات منظومة القطاع المالي العالمي تحت مظلة واحدة، بدءاً من التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتأمين والأسواق الخاصة، وصولاً إلى ترميز الأصول والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية. وتعكس المبادرات النوعية التي أُعلن عنها خلال الأسبوع أهمية التعاون في توظيف دور القطاع المالي لدعم الطموحات الاقتصادية لدبي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. وفي ضوء ما تتمتع به دبي من منظومة مالية متكاملة ومتعددة القطاعات نركز على مواصلة هذا الزخم، وترسيخ مقومات البيئة، التي تتيح تكامل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات واستقطابها».

الشراكات

في خطوة تعكس التزامه بقيادة التحولات التي ترسم مستقبل القطاع المالي أبرم مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 80 شراكة خلال الأسبوع، ركزت على دعم آفاق النمو الجديدة في القطاع، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة الأصول الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي عبر الحدود، ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي. وأبرم مركز دبي المالي العالمي كذلك شراكة استراتيجية مع مجموعة «ميزوهو» المالية، بهدف فتح آفاق جديدة أمام 6,000 شركة يابانية ناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال مركز «إنوفيشن هب».

إنجازات

خلال سلسلة الفعاليات التي امتدت على مدار أسبوع أكد مركز دبي المالي العالمي أنه بات يضم الآن أكثر من 2000 شركة، تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي الإنجاز بعد أقل من 10 سنوات على إطلاق المركز لرؤيته الرامية إلى قيادة مستقبل القطاع المالي، والتي ارتكزت على تأسيس «فينتك هايف» - أول وأكبر مسرّع أعمال للتكنولوجيا المالية في المنطقة، كما تجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع إدارة الثروات والأصول داخل المركز 600 شركة، وتأتي هذه الإنجازات عقب تبوؤ دبي المرتبة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية ضمن «مؤشر المراكز المالية العالمية» الصادر عن شركة «زد/ين» (Z/Yen) في سبتمبر 2026، حيث جاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.

وفي إطار جهوده لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية كشف مركز دبي المالي العالمي، خلال فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، عن خططه لإطلاق «دبي فينتك ستاك» (Dubai FinTech Stack)، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد مؤسسي الشركات الناشئة بالمقومات والإمكانات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتشمل هذه الإمكانات مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة، بدءاً من إجراءات تسجيل العملاء وتسهيل المدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط العمليات، والحد من تعقيداتها، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهّل انتقال الابتكارات إلى مشاريع ناجحة تجارياً، ويُمكّن الشركات من التوسع بثقة أكبر.

الابتكار والبحث

وكشف تقرير «الاقتصاد الرقمي 2.0»، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع «آسيا هاوس»، عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليونات دولار (20.6 تريليون درهم ) في عام 2026، كما يقدر التقرير أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار أمريكي (81.9 تريليون درهم ) في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي (5.5 تريليونات درهم ) بحلول العام نفسه، في حين سلّط «منتدى مستقبل الترميز» الضوء على دور التمويل القائم على الترميز وآفاق تطوره، حيث أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، استعرضت فيه رؤى مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية، بما في ذلك «بلاك روك» و«ريبل» و«روبن هود» و«سوتر إنشور» و«ستاندرد تشارترد»، ويتناول التقرير مسار تطور الترميز مع انتقاله التدريجي من مرحلة التجريب إلى الاستخدامات العملية، إلى جانب المتطلبات والظروف الداعمة لتطويره وتوسيع نطاق اعتماده بصورة مسؤولة.

تطوير الكفاءات

في خطوة تعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير قاعدة راسخة من الكفاءات في دبي سيتم توسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف، لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة داخل منطقة «زعبيل ديستركت» بمركز دبي المالي العالمي، لتتحول إلى حرم جامعي متكامل، يستوعب 50 ألف متعلم سنوياً ابتداء من عام 2030.