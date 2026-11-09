«باركن» تحقق أقوى أداء ربعي في تاريخها

سجلت شركة باركن، أقوى أداء ربعي في تاريخها خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على خدمات المواقف وتوسع قاعدة المستخدمين، ما انعكس إيجاباً على الإيرادات والأرباح.

ووفقاً للبيانات المعلنة، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 415.2 مليون درهم خلال الربع الثالث، بنمو 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفز صافي الأرباح إلى 199.2 مليون درهم بزيادة بلغت 27%، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي وكفاءة إدارة الأعمال.

كما أظهرت النتائج استمرار نمو نشاط الشركة، إذ بلغ إجمالي عدد المواقف 272.5 ألف موقف، في حين وصل إجمالي المعاملات المنفذة عبر منظومة باركن إلى 36 مليون معاملة خلال الفترة نفسها، بزيادة 6% على أساس سنوي.

ويؤكد هذا الأداء القياسي المكانة المتنامية لباركن في قطاع خدمات المواقف الذكية والتنقل الحضري في دبي، مستفيدة من النمو السكاني والاقتصادي المتسارع للإمارة، إضافة إلى توسع المناطق الخاضعة لإدارة المواقف المدفوعة، وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة وتنظيم حركة المركبات.

وتعزز النتائج الربعية القوية قدرة الشركة على مواصلة تحقيق النمو المستدام، مع الاستفادة من المشاريع التنموية والتوسع العمراني الذي تشهده دبي، إلى جانب التوجه المتزايد نحو تطوير منظومة نقل ذكية تدعم كفاءة التنقل وجودة الحياة في الإمارة.