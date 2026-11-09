118.3 مليون درهم أرباح «تاكسي دبي» في 9 أشهر

سجلت شركة «تاكسي دبي» صافي أرباح قدره 118.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 265.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغت الإيرادات نحو 1.77 مليار درهم.

وشهد الربع الثالث من عام 2026 استمرار التعافي التدريجي في الطلب على خدمات التنقل، وكان أول ربع يشمل توحيد نتائج التاكسي الوطني بعد إتمام صفقة الاستحواذ في 8 يوليو 2026.

وسجل عدد رحلات مركبات الأجرة والليموزين لـ«تاكسي دبي» على أساس مستقل تحسناً تدريجياً خلال الربع، حيث تراجع معدل الانخفاض على أساس سنوي من 7.8 % في يوليو إلى 1.9 % في سبتمبر.

ورغم بقاء الطلب دون مستويات العام السابق خلال الربع، ولا سيما في قطاعي مركبات الأجرة والليموزين، إلا أن التحسن التدريجي الشهري على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026 يعد مؤشراً مشجعاً على عودة الطلب تدريجياً إلى مستوياته الطبيعية.

وحققت «تاكسي دبي» إيرادات معلنة بقيمة 735.5 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، بارتفاع نسبته 25.7 % على أساس سنوي، مقابل 585.3 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025.

وبلغت إيرادات التاكسي الوطني 168 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026 بانخفاض نسبته 2.2 % على أساس سنوي، حيث عوّض ارتفاع متوسط الإيرادات لكل رحلة جزئياً انخفاض عدد الرحلات، وذلك في أعقاب تعديلات التعرفة خلال الفترة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغت الإيرادات المعلنة 1.77 مليار درهم، بانخفاض 1.5 % على أساس سنوي.

أداء القطاعات

أنجزت «تاكسي دبي» والتاكسي الوطني معاً 18.5 مليون رحلة ضمن قطاعي مركبات الأجرة والليموزين خلال الربع الثالث من عام 2026.

وأنجزت «تاكسي دبي» على أساس مستقل 12.4 مليون رحلة، ويشكل ذلك انخفاضاً على أساس المقارنة بالمثل بنسبة 5.3 % على أساس سنوي.

وشهد أداء الرحلات تحسناً تدريجياً وملحوظاً على مدار الربع، حيث تقلص الانخفاض في عدد رحلات «تاكسي دبي» على أساس مستقل من 7.8 % على أساس سنوي في يوليو إلى 6.2 % في أغسطس، ثم إلى 1.9 % فقط في سبتمبر.

من جانبها، أنجزت التاكسي الوطني 6.1 ملايين رحلة في الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض قدره 5.2 % على أساس سنوي، في ظل تراجع نسبي في مستويات الطلب خلال الفترة، بما يتماشى مع الاتجاهات العامة في سوق مركبات الأجرة في دولة الإمارات.

وبحلول 30 سبتمبر 2026، بلغ إجمالي حجم الأسطول التشغيلي لـ«تاكسي دبي» والتاكسي الوطني 15388 مركبة بزيادة 16.7 % على أساس سنوي، ما يعكس مواصلة الاستثمار في القدرة التشغيلية على المدى الطويل واتساع نطاق منصة التنقل الموحدة.

وبلغت الإيرادات المعلنة لقطاع مركبات الأجرة 643.4 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 27.2 % على أساس سنوي.

وانخفضت إيرادات قطاع مركبات الأجرة على أساس المقارنة بالمثل بنسبة 6 %، ما يعكس استمرار تراجع الطلب المرتبط بحركة المطارات والسياحة، رغم تحسن عدد الرحلات تدريجياً خلال الربع.

وواصلت «تاكسي دبي» تنفيذ خطتها المرحلية لزيادة طاقتها التشغيلية في قطاع مركبات الأجرة، حيث دخلت 450 لوحة مركبات أجرة، من أصل 600 لوحة جديدة تم شراؤها، حيز الخدمة بحلول نهاية الربع.

وبحلول 30 سبتمبر 2026، بلغ حجم الأسطول التشغيلي المشترك لمركبات الأجرة لدى «تاكسي دبي» والتاكسي الوطني 9344 مركبة، بما في ذلك 846 مركبة كهربائية بالكامل ضمن أسطولي مركبات الأجرة والليموزين.

وبلغ عدد رحلات «تاكسي دبي» المرتبطة بالمطارات 1.07 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 40 % عن الربع الثاني من عام 2026، ويعكس ذلك تعافي حركة المسافرين في مطارات دبي.

وسجل قطاع مركبات الليموزين إيرادات بقيمة 27.0 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض 2.8 % على أساس سنوي، وبذلك استمر ضعف الطلب في التأثير بعدد الرحلات مع تسجيل تحسن تدريجي خلال الربع.

وحقق قطاع الحافلات إيرادات بقيمة 29.6 مليون درهم، وهو مستوى مستقر إلى حد كبير على أساس سنوي، وجاء هذا الاستقرار مدعوماً بمرونة قاعدة العقود القائمة واستمرار مساهمة الخدمات المتكررة.

وواصل قطاع دراجات التوصيل تحقيق نمو قوي، حيث ارتفعت إيراداته في الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 75.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 32.1 مليون درهم، مدعومة بالتوسع المستمر في الأسطول واستمرار الطلب في سوق خدمات التوصيل عند الطلب المتنامي في دولة الإمارات.

الأداء المالي

ارتفعت الأرباح المعلنة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10 % على أساس سنوي لتصل إلى 166.5 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، فيما تراجع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 22.6 % من 25.9 % في الربع الثالث من عام 2025.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس المقارنة بالمثل بنسبة 14.4 %، فيما تراجع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس المقارنة بالمثل إلى 22.8 %.

وتأثر هذا الأداء بانخفاض عدد الرحلات، وتراجع الطلب المرتبط بحركة المطارات والسياحة، وارتفاع التكاليف المباشرة المرتبطة بقاعدة التشغيل الموحدة وزيادة أسعار الوقود. وتمت موازنة هذه الضغوط جزئياً من خلال الإدارة المنضبطة للتكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتخفيض الذي منحته هيئة الطرق والمواصلات على الرسوم الشهرية لمركبات الأجرة بقيمة 33.5 مليون درهم تم تسجيلها في نتائج الربع الثالث من عام 2026.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 364.4 مليون درهم بهامش قدره 20.6 %، فيما بلغت الأرباح على أساس المقارنة بالمثل 327.6 مليون درهم بهامش قدره 20.4 %.

وبلغ صافي الربح المعلن 57.1 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026 بانخفاض قدره 25.3 % على أساس سنوي، وبلغ هامش صافي الربح 7.8 % مقابل 13.1 % في الربع الثالث من عام 2025، إذ فاقت الزيادة في مصروفات الاستهلاك وتكاليف التمويل عقب الاستحواذ على التاكسي الوطني، الزيادة المحققة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وانخفض صافي الربح على أساس المقارنة بالمثل بنسبة 49.4 % على أساس سنوي بهامش 6.8 % في الربع الثالث من عام 2026.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغ صافي الربح المعلن 118.3 مليون درهم بهامش قدره 6.7 %، فيما بلغ صافي الربح على أساس المقارنة بالمثل 99.8 مليون درهم بهامش قدره 6.2 %.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لشركة التاكسي الوطني على أساس مستقل 35.3 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض نسبته 4.3 % على أساس سنوي، وبهامش قدره 21.0 %؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض عدد الرحلات وارتفاع التكاليف التشغيلية خلال الربع، وقد عوّض ذلك جزئياً المنافع الأولية الناتجة عن عملية الدمج ومنافع التكامل المحققة.

وبلغ صافي ربح التاكسي الوطني 16.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، وهو مستوى مستقر إلى حد كبير على أساس سنوي. ووصل هامش صافي الربح إلى 10.0 %، حيث عوّض انخفاض تكاليف التمويل الناتج عن منافع التكامل المحققة تراجع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وحافظت «تاكسي دبي» على سيولة نقدية قوية، حيث بلغت قيمة النقد والأصول الاستثمارية السائلة 425.6 مليون درهم (بما في ذلك 50.4 مليون درهم في السندات الوطنية قصيرة الأجل) كما في 30 سبتمبر 2026.

وارتفع صافي الدين إلى ملياري درهم، فيما بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لآخر اثني عشر شهراً 3.8 مرات (متضمنة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لآخر اثني عشر شهراً لشركة التاكسي الوطني اعتباراً من 8 يوليو 2026 فقط)، ويعكس ذلك بشكل أساسي تمويل صفقة الاستحواذ على شركة التاكسي الوطني.

وسجلت منصة بولت 2.3 مليون رحلة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 52 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نمو إقبال العملاء وتوسع الشبكة.

مرونة تشغيلية

وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حافظت «تاكسي دبي» على مرونة عملياتها التشغيلية خلال الربع الثالث من العام، مع مواصلة المضي قدماً نحو تحقيق أولوياتها الاستراتيجية وأجندة النمو. وبالرغم من تراجع الطلب المرتبط بحركة المطارات والسياحة واستمرار تأثير ذلك في الأداء التشغيلي، إلا أن مؤشرات حركة التنقل شهدت تحسناً ملحوظاً خلال تلك الفترة؛ حيث سجل شهر سبتمبر زيادة كبيرة في عدد الرحلات مقارنة بشهر يوليو ليقترب من مستويات العام السابق. ويعزز هذا التحسن ثقتنا باستمرار الاتجاه نحو عودة الطلب تدريجياً إلى مستوياته الطبيعية مع دخول الربع الرابع من العام».

وأضاف الفلاسي: «تسير عمليات دمج أعمال التاكسي الوطني بوتيرة أسرع مما هو مقرر، ونركز بشكل أساسي على مواءمة عملياتنا التشغيلية، وتحقيق المزيد من منافع التكامل، وتعزيز القدرة على تحقيق الأرباح للمنصة الموحدة. وفي الوقت ذاته، نعمل على توسيع طاقتنا التشغيلية بشكل مدروس، وتطوير منظومة متعددة المنصات في مجال الحجز الإلكتروني، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا وحلول التنقل المستدامة بما يدعم المرحلة المقبلة من مسيرة نمو الشركة عبر مختلف أنحاء الإمارات».