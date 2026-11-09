100 مليون مسافر عبر مطار دبي بنهاية 2027

بول غريفيث:

حالة عدم اليقين الإقليمي لم تؤثر في خطط تطوير المطارات أو طموحات دبي المستقبلية

دبي ورلد سنترال يُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً



كشف بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، عن ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطيران في الإمارة، مؤكداً استمرار خطط التوسع رغم الاضطرابات الإقليمية، مع استهداف وصول حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 100 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2027، والمضي قدماً في تطوير مطار دبي ورلد سنترال، الذي يُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً، ضمن رؤية تستهدف إعادة صياغة تجربة السفر بالاعتماد على التكنولوجيا، وتقليص الإجراءات التقليدية.

وأوضح غريفيث، في مقابلة مع مجلة «بيزنس ترافيلر»، أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لم تدفع دبي إلى تغيير طموحاتها أو الجداول الزمنية لمشروعاتها المستقبلية، مشدداً على أن سلامة المسافرين والعاملين تظل الأولوية المطلقة، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران.

وأبدى غريفيث ثقته بقدرة مطار دبي الدولي على بلوغ حاجز 100 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن المطار يتعامل حالياً مع نحو 8 ملايين مسافر شهرياً، بعدما استقبل 95.2 مليون مسافر العام الماضي؛ لكنه أقر بأن الاضطرابات الإقليمية ستترك تأثيراً حتمياً في حركة السفر خلال العام الجاري، متوقعاً تراجع إجمالي أعداد المسافرين إلى نحو 70 مليون مسافر، وهو مستوى وصفه بأنه يظل كبيراً ومقبولاً في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

الأمن والسلامة

وفي ما يتعلق بالمخاوف التي قد تدفع بعض المسافرين إلى التردد في السفر إلى دبي نتيجة التطورات الإقليمية شدد غريفيث على أن مطارات دبي لن تعرض المسافرين أو موظفيها عن علم لأي مخاطر، وأن معايير السلامة والأمن تتقدم على جميع الاعتبارات الأخرى.

وأضاف أن تجربة السفر لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشغيلية، بل تشمل أيضاً توفير بيئة مريحة، تراعي احتياجات مختلف فئات المسافرين، سواء كانوا يخوضون تجربة السفر للمرة الأولى، أو لا يعرفون مرافق المطار، أو يواجهون تحديات خاصة تتطلب خدمات ومساعدة إضافية.

وأكد أن حالة عدم اليقين الإقليمي لم تؤثر في خطط تطوير المطارات أو طموحات دبي المستقبلية، كاشفاً أنه طرح سؤالاً مباشراً على رئيس مجلس إدارة مطارات دبي بشأن احتمال تعديل الخطط أو الجداول الزمنية بسبب الصراع، فجاء الرد بكلمة واحدة هي «لا»، معتبراً أن هذه الإجابة حسمت موقف المؤسسة من مواصلة مشروعاتها، وفق الرؤية المعتمدة.

وفي إطار رؤيته لتطوير تجربة المسافرين أوضح غريفيث أن أحد أبرز أهدافه يتمثل في إعادة الوقت المهدر إلى المسافرين، من خلال إزالة الإجراءات غير الضرورية، التي أصبحت جزءاً من الرحلات الجوية على مدار العقود الماضية.

وبشأن القدرة على استيعاب المزيد من المسافرين في مطار دبي الدولي قبل الانتقال التدريجي إلى المطار الجديد أوضح غريفيث أن المطار نجح في تحقيق نمو كبير في الطاقة التشغيلية دون إنشاء مدارج إضافية، رغم التحديات المرتبطة بموقعه داخل المدينة وتخطيط المدارج الحالية.

وأضاف أن مطارات دبي تستهدف مواصلة رفع الطاقة الاستيعابية خلال السنوات المقبلة، إلى حين استكمال المراحل اللازمة لنقل العمليات تدريجياً إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC.

وحول استعدادات الانتقال إلى المطار الجديد، أكد أن التحدي التشغيلي الأكبر يتمثل في تنفيذ عملية التحول على مراحل دون التأثير في كفاءة العمليات داخل مطار دبي الدولي، أو نقل أنشطة شركات الطيران إلى المطار الجديد قبل اكتمال المرافق المطلوبة لاستقبالها. وأوضح أن مبنى المسافرين الحالي في مطار دبي ورلد سنترال يوفر طاقة استيعابية انتقالية، تسمح ببدء نقل بعض العمليات قبل الانتهاء من مشروع التطوير الأكبر.

تنسيق دقيق

وأشار إلى احتمال بدء «فلاي دبي» نقل أولى طائراتها إلى المطار الجديد خلال العام المقبل، موضحاً أن كل مرحلة من مراحل الانتقال ستتطلب تنسيقاً دقيقاً بين شركات الطيران، والجهات المسؤولة عن البنية التحتية وإدارة عمليات المطارات، لضمان استمرار الخدمات دون اضطرابات تشغيلية أو انتقال مبكر إلى مرافق لم تصبح جاهزة بعد.

وفي ما يتعلق ببعد موقع مطار دبي ورلد سنترال عن وسط المدينة والتحديات المرورية التي تشهدها دبي كشف غريفيث عن خطط لتطوير منظومة نقل متكاملة، تربط المطار بمختلف المناطق، تتضمن قطاراً سريعاً مخصصاً لخدمة المطار، يتوقف في عدد محدود من المحطات، بهدف تقليص زمن الرحلة، إلى جانب خطوط سكك حديدية أخرى ومقترحات لقطارات فائقة السرعة، تربط بين إمارات الدولة.

وأضاف أن الخطط تشمل أيضاً دراسة حلول تسمح للمسافرين بإنهاء إجراءات تسجيل أمتعتهم، وتسليمها في محطة انطلاقهم بالقطار، بدلاً من الاضطرار إلى حمل الحقائب طوال الطريق إلى المطار، بما يتيح تجربة انتقال أكثر راحة وسلاسة، ويقلل الأعباء المرتبطة بالتنقل بين وسائل المواصلات ومرافق السفر.

ووصف غريفيث مشروع مطار دبي ورلد سنترال بأنه فرصة استثنائية قد لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لإعادة التفكير في كيفية تصميم المطارات وتشغيلها، مؤكداً أن الهدف الأساسي لا يتمثل في تشييد منشأة ضخمة فحسب، بل في جعل المسافرين يشعرون بالدهشة من سهولة الإجراءات والتنقل داخل المطار، مهما بلغ حجمه أو عدد الرحلات التي يستقبلها.

وأوضح أن التصميم المستقبلي للمطار يعتمد على إنشاء 8 مناطق مستقلة نسبياً لصالات المغادرة والوصول، أو ما يُعرف بالكونكورس، تضم كل منها مرافقها الخاصة من صالات الضيافة والمتاجر والمطاعم والمقاهي، بما يسمح للمسافرين بالتوجه مباشرة إلى المنطقة المرتبطة برحلاتهم، والاستفادة من جميع الخدمات التي يحتاجون إليها في نطاق قريب، دون الاضطرار إلى التنقل لمسافات طويلة داخل مبنى مركزي هائل.

وأشار إلى أن فلسفة التصميم تقوم على إعادة إنتاج سهولة الحركة والطابع المريح للمطارات الإقليمية الصغيرة داخل مطار عالمي فائق الضخامة، عبر تطوير مجموعة من المرافق الأصغر والأكثر استقلالية وربطها ببعضها البعض في منظومة تشغيلية متكاملة، مع توفير إمكانية الوصول المباشر إلى الطائرات من مناطق السفر المختلفة.

مخطط ورلد سنترال

وكشف أن المخطط المستقبلي لمطار دبي ورلد سنترال، يتضمن 5 مدارج للطائرات، يُستخدم 4 منها في العمليات التشغيلية في الوقت نفسه، بينما يبقى المدرج الخامس احتياطياً، إلى جانب 8 مناطق كونكورس، تربط بينها شبكة قطارات داخلية، بما يتيح استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً دون التضحية بسهولة التنقل أو جودة الخدمات.

وشدد على أن المشروع يستهدف الجمع بين القدرة الاستيعابية للمطارات العملاقة والطابع العملي للمطارات الصغيرة، بحيث لا يشعر المسافر بأنه يتحرك داخل منشأة شديدة التعقيد، بل داخل مساحة محددة تضم الخدمات التي يحتاج إليها، مع توفير الربط السريع بين مختلف أجزاء المطار.

وتطرق غريفيث إلى التحولات المتوقعة في أساطيل شركات الطيران، ولا سيما التوجه التدريجي نحو إحلال طائرات أصغر حجماً محل بعض طائرات «إيرباص A380»، وما قد يثيره ذلك من تساؤلات بشأن تأثيره في حركة المسافرين عبر دبي خلال العقد المقبل.

وأوضح أن استخدام الطائرات الأصغر يفرض الحاجة إلى عدد أكبر من فترات الإقلاع والهبوط لنقل العدد نفسه من الركاب، لكنه يمنح شركات الطيران في المقابل مرونة أكبر لزيادة عدد الرحلات اليومية، وتوسيع شبكة الوجهات، بما يوفر خيارات متعددة للمسافرين من حيث مواعيد المغادرة والوصول.

واستشهد في هذا السياق بإضافة طيران الإمارات رحلة يومية رابعة إلى مطار غاتويك في لندن، معتبراً أن زيادة تكرار الرحلات تعكس أهمية توفير مرونة زمنية أكبر للمسافرين، بدلاً من الاعتماد فقط على طائرات ضخمة تنقل أعداداً أكبر من الركاب في الرحلة الواحدة.

وأشار إلى أن سوق السفر بين لندن ودبي شهد توسعاً استثنائياً، مؤكداً أن السعة المقعدية المتاحة على هذا المسار تجاوزت نظيرتها على خط مطار هيثرو في لندن ومطار جون إف. كينيدي في نيويورك، في مؤشر على الأهمية المتنامية لدبي بوصفها مركزاً رئيسياً للربط الجوي الدولي.

واختتم غريفيث بالتأكيد أن مستقبل نمو حركة الطيران في دبي لن يعتمد على زيادة أحجام الطائرات أو أعداد المسافرين وحدها، بل على تحقيق التوازن بين عدد الرحلات وتنوع الوجهات والاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمطارات، بالتوازي مع تطوير مطار دبي ورلد سنترال.

وأكد أن الجمع بين مرونة تشغيل الطائرات الحديثة، وتوسيع شبكة الوجهات، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الذكية، سيسمح لدبي بمواصلة تعزيز دورها مركزاً عالمياً للطيران، مع منح المسافرين مزيداً من الخيارات، وتجربة سفر، تتراجع فيها الطوابير والإجراءات التقليدية لصالح السرعة والراحة، واستعادة الوقت.