تعاون «مساكن دبي» و«رينتيفاي» لتوفير مرونة أكبر في الدفعات الإيجارية

أعلنت مساكن دبي، عن شراكة جديدة مع «رينتيفاي Rentify»، المنصة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والعقارية، لتوفير خيارات أكثر مرونة للدفعات الإيجارية للمقيمين الجدد والمجددين لعقودهم من المستوفين لشروط الاستفادة من الخدمة. وستتوفر الخدمة في مجمّعات مساكن دبي الـ22، التي تضم أكثر من 146 ألف مقيم.

وتوسّع الشراكة نطاق خيارات الدفعات الإيجارية المتاحة للمقيمين المؤهلين، بما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة دفعات الإيجار والتزاماتهم المالية الشهرية. كما يمكن للمقيمين الذين تُسدد إيجاراتهم على أربع دفعات متساوية الاستفادة من «رينتيفاي Rentify» لتقسيم الدفعة الأولى إلى دفعات أصغر، فيما يتوفر هذا الخيار للمقيمين الجدد عند توقيع عقود الإيجار.

الحلول الرقمية

وقال أحمد السويدي، المدير العام لمساكن دبي: بصفتنا مالكين ومشغّلين لإحدى أكبر محافظ التأجير السكنية في دبي، تقع على عاتقنا مسؤولية الارتقاء باستمرار بالتجربة التي نقدمها للمقيمين في مجمّعاتنا. وتعكس شراكتنا مع «رينتيفاي Rentify» التزامنا بتبسيط تجربة الإيجار وتوفير مزيد من المرونة والحلول الرقمية التي تستجيب للاحتياجات المتجددة للمقيمين. وتمثل هذه الشراكة خطوة إضافية نحو توفير تجربة سلسة ومتكاملة في مختلف مراحل رحلة المقيمين معنا، بدءاً من الاستفسار عن الوحدات السكنية والانتقال إليها، وصولاً إلى الدفعات الإيجارية وتجديد العقود.

تجربة سلسة

وقال راشد حارب المهيري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «رينتيفاي Rentify»: أصبح خيار دفع الإيجار شهرياً يحظى باهتمام متزايد من المقيمين في دبي، ونسعى إلى مواكبة هذا التوجه من خلال توفير تجربة سلسة تمنحهم مزيداً من الخيارات في إدارة دفعاتهم الإيجارية، إلى جانب مكافآت مجزية ووضوح كامل بشأن مدفوعاتهم. ويسعدنا التعاون مع مساكن دبي، إحدى أبرز الجهات المالكة والمشغّلة للمحافظ السكنية في الإمارة، لإتاحة هذه التجربة للمقيمين في مجمّعاتها. وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة نمو «رينتيفاي Rentify»، فيما نواصل توسيع نطاق أعمالنا والمساهمة في توفير تجربة إيجار أكثر مرونة وسهولة.

وقال راجنيل كومار، المؤسس المشارك لشركة «رينتيفاي Rentify»: نعمل في «رينتيفاي Rentify» على تطوير بنية تحتية تقنية مترابطة لقطاع الإيجارات، تجمع مالكي العقارات ومديريها والمقيمين والبنوك والشركاء ضمن منصة واحدة. ومن خلال شراكاتنا مع البنوك في مختلف أنحاء المنطقة، لم يعد المقيمون مضطرين إلى الاعتماد على طريقة واحدة لدفع الإيجار، بل أصبح بإمكانهم الاختيار من بين مجموعة أوسع من الحلول التي تتناسب مع احتياجاتهم والتزاماتهم المالية. ومن خلال شراكتنا مع مساكن دبي، نوسّع نطاق هذه الخيارات لتشمل واحدة من أكبر المحافظ السكنية في دبي، بما يدعم التطور المستمر لتجربة المقيمين على مستوى سوق الإيجارات بشكل عام.