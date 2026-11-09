طيران الإمارات تنجز صفقة تمويل لطائرتي إيرباص A350-900

أعلنت طيران الإمارات وبنك دبي الإسلامي وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، الاثنين، عن استكمال صفقة تمويل لمدة 12 عاماً، تجمع للمرة الأولى بين هيكل التأجير الفرنسي، ومبادئ التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، لدعم استحواذ طيران الإمارات على طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A350-900 خلال عام 2026.

وتقدم الصفقة نموذجاً تمويلياً مبتكراً، يجمع ضمن هيكل واحد بين إطارين تمويليين، يُستخدم كل منهما عادة بصورة منفصلة، من خلال مواءمة خصائص التأجير الفرنسي مع متطلبات التمويل الإسلامي. وتدعم الصفقة استراتيجية طيران الإمارات المستمرة لتوسيع أسطولها، كما تعكس المرونة المتزايدة لهياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة، وقدرتها على تلبية الاحتياجات المعقدة لقطاع الطيران العالمي.

ومن خلال الجمع بين هياكل تمويل الطيران المتخصصة وأدوات التمويل الإسلامي تفتح الصفقة المجال أمام شركات الطيران للوصول إلى مصادر تمويل أكثر تنوعاً، كما تقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق مستقبلاً في صفقات تمويل الطائرات الدولية، التي تسعى إلى الجمع بين هذين الإطارين، مع الالتزام بمتطلبات الشريعة الإسلامية، وقام كل من بنك دبي الإسلامي وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بدور الممول الإسلامي والمرتب للصفقة.

التوسع المستمر

وقال ديريك بلاني، المدير المالي بالإنابة لمجموعة الإمارات: «نواصل في طيران الإمارات تنويع حلولنا التمويلية، وتطوير هياكل مبتكرة، تدعم استراتيجيتنا المالية طويلة الأجل. وتجمع الصفقة بين الخبرات المتكاملة لبنك دبي الإسلامي وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، لتوحيد التمويل الإسلامي، وهيكل التأجير الفرنسي ضمن صيغة واحدة، بما يسهم في تنويع مصادر تمويلنا، ودعم التوسع المستمر في أسطولنا».

وأضاف: «يمنحنا الأداء المالي القوي وسجلنا الراسخ القدرة على الاستفادة من حلول تمويلية مبتكرة من هذا النوع، ويسعدنا التعاون مع الشريكين في إنجاز هيكل يضع نموذجاً، يمكن البناء عليه مستقبلاً في تمويل الطائرات».

وقال نافيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي: «تعكس هذه الصفقة التطور المتواصل للتمويل الإسلامي، واتساع نطاق استخدامه على المستوى الدولي. ومن خلال الجمع بين هيكل التأجير الفرنسي والتمويل المتوافق مع الشريعة أسهمنا في تطوير حل، يلبي احتياجات طيران الإمارات التمويلية طويلة الأجل، ويبرز في الوقت نفسه قدرة التمويل الإسلامي على مواكبة الصفقات المعقدة والعابرة للحدود في قطاع الطيران».

وأضاف: «يستند دورنا كوننا ممولاً إسلامياً ومرتباً للصفقة ومسؤولاً عن الهيكلة الشرعية إلى خبرات بنك دبي الإسلامي الواسعة في الخدمات المصرفية للشركات، وتصميم هياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة، كما اضطلع فريقنا الشرعي بدور رئيسي في مواءمة المتطلبات ذات الصلة بهيكل التأجير الفرنسي، بما في ذلك الاعتبارات المطبقة في فرنسا، مع المعايير الشرعية. وتؤكد هذه الصفقة قدرة هياكل التمويل الإسلامي المتقدمة على مواكبة الاحتياجات الرأسمالية المتطورة للقطاعات العالمية الكبرى».

وقال جان شيدفيل، رئيس تمويل قطاع النقل في ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار: «تؤكد هذه الصفقة قدرتنا على تطوير حلول تمويلية مصممة وفق احتياجات عملائنا وتقديم قيمة نوعية لهم، ويسعدنا مواصلة دعم طيران الإمارات من خلال حل تمويلي جديد ومخصص لتسليم الطائرات، كما نعتز بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي في هذا المشروع المتميز والمبتكر».