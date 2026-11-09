«مساكن دبي» و«رينتيفاي» تعززان مرونة سداد الإيجارات لسكان مجمعاتها

أعلنت «مساكن دبي»، الشركة المالكة والمشغّلة لإحدى أكبر المحافظ السكنية في الإمارة، عن شراكة مع منصة التكنولوجيا المالية والعقارية الإماراتية «رينتيفاي» (Rentify)، لتوفير خيارات أكثر مرونة لسداد الإيجارات للمقيمين الجدد والحاليين المستوفين لشروط الخدمة، وذلك عبر مجمعاتها السكنية الـ22 التي تضم أكثر من 146 ألف مقيم.

وتتيح الشراكة للمقيمين المؤهلين خيارات إضافية لإدارة التزاماتهم الإيجارية، إذ يمكن لمن يسددون الإيجار على أربع دفعات متساوية استخدام خدمات «رينتيفاي» لتجزئة الدفعة الأولى إلى دفعات أصغر، بما يخفف حجم الالتزام المالي عند بداية فترة الإيجار. كما يتاح هذا الخيار للمقيمين الجدد عند توقيع عقودهم.

وقال أحمد السويدي، المدير العام لـ«مساكن دبي»، إن الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بتطوير تجربة المقيمين وتبسيط إجراءات الإيجار، من خلال حلول رقمية تستجيب لاحتياجاتهم المتغيرة، مشيراً إلى أن الهدف هو توفير تجربة متكاملة وسلسة في مختلف مراحل العلاقة مع المقيم، من الاستفسار عن الوحدات والانتقال إليها، إلى سداد الإيجارات وتجديد العقود.

من جانبه، قال راشد حارب المهيري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«رينتيفاي»، إن الطلب على خيارات السداد الشهري للإيجارات يشهد اهتماماً متزايداً في دبي، مؤكداً أن المنصة تسعى إلى منح المقيمين مرونة أكبر في إدارة مدفوعاتهم، مع توفير تجربة واضحة ومكافآت مرتبطة بالخدمة.

وأوضح راجنيل كومار، المؤسس المشارك للشركة، أن «رينتيفاي» تعمل على تطوير بنية تقنية متكاملة تربط مالكي العقارات ومديريها والمقيمين والبنوك والشركاء ضمن منصة واحدة، لافتاً إلى أن التعاون مع «مساكن دبي» يوسع نطاق حلول الدفع المتاحة أمام شريحة واسعة من سكان الإمارة.

وتندرج الشراكة ضمن استراتيجية «مساكن دبي» لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، إذ يتيح تطبيق الشركة للمقيمين إنجاز مجموعة من المعاملات، تشمل طلبات الصيانة وتجديد العقود وإجراءات الانتقال إلى الوحدات السكنية وإخلائها وسداد المدفوعات وإدارة الملفات الشخصية، فضلاً عن متابعة أخبار المجمعات والاستفادة من العروض الحصرية.

وبإضافة حلول «رينتيفاي»، تتوسع المنظومة الرقمية لتشمل جانباً أساسياً من تجربة السكن، هو إدارة الدفعات الإيجارية، بما يوفر للمقيمين المؤهلين مرونة أكبر في توزيع التزاماتهم المالية.