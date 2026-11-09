لولو توسّع حضورها في دبي وتفتتح هايبرماركت جديداً في «موبانس مول»

افتتحت مجموعة لولو هايبرماركت جديداً في «موبانس مول» بمنطقة عود المطينة في دبي، وذلك ضمن توجهها لتوسيع شبكة متاجرها والوصول إلى المجتمعات السكنية في ضواحي المدن.

وافتتح الهايبرماركت الجديد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو.

ويُعد الفرع الجديد المتجر رقم 291 للمجموعة في دول التعاون والـ127 على مستوى الإمارات، ما يعزز انتشار شبكتها التجارية في المنطقة.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «مع استمرار النمو والتطور الذي تشهده الإمارات، نواصل توسيع حضورنا في قطاع التجزئة لخدمة المزيد من المجتمعات السكنية، بما في ذلك المناطق الواقعة على أطراف المدن الكبرى. ولدينا عدد من المشاريع الجديدة قيد الإعداد، من بينها سبعة مشاريع في منطقة دبي».

ويمتد الهايبرماركت الجديد على مساحة 40 ألف قدم مربعة، ويضم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والفواكه والخضراوات الطازجة والمخبوزات والمنتجات الطازجة والوجبات الجاهزة، إلى جانب مختلف المستلزمات اليومية.

كما يضم أقساماً مخصصة لإكسسوارات الأزياء والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، بما يوفر للمتسوقين تجربة تسوق متكاملة تحت سقف واحد.

وجُهّز المتجر بمنصات للدفع الذاتي، إلى جانب مواقف سيارات مجانية واسعة ومداخل ميسّرة تتيح سهولة الوصول للمتسوقين.

مشاريع كبرى

وبالتزامن مع افتتاح الهايبرماركت الجديد، أعلنت مجموعة لولو عن 3 مشاريع مرتقبة في الولايات المتحدة والهند، تشمل الصناعات الغذائية والبنية التحتية اللوجستية والرعاية المجتمعية.

وأعلنت المجموعة عزمها إنشاء مقرها الرئيسي الجديد في الولايات المتحدة بمدينة هيوستن بولاية تكساس، إلى جانب منشأة متطورة لتصنيع الأغذية والخدمات اللوجستية وفق أحدث المعايير العالمية.

ويقام المشروع على 5 أفدنة، بمساحة مبنية 90 ألف قدم مربعة، باستثمار 150 مليون درهم في مرحلته الأولى، ومن المقرر افتتاح المنشأة في يناير 2027، بما يسهم في تعزيز عمليات التوريد الدولية للمجموعة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

مركز في الهند

وفي الهند، تعمل مجموعة لولو على تطوير مركز متكامل لتصنيع الأغذية والخدمات اللوجستية في منطقة غريتر نويدا بولاية أوتار براديش، باستثمار يبلغ 250 كرور روبية هندية، أي ما يعادل 2.5 مليار روبية.

ويمتد المشروع على 20 فداناً، بمساحة 275,900 قدم مربعة، ويضم مرافق تخزين مبردة قادرة على استيعاب 100 حاوية مبردة.

ومن المقرر افتتاح المركز في ديسمبر 2026، حيث يُتوقع أن يسهم في تطوير منظومة سلاسل التبريد وتعزيز قدرات تخزين وتوزيع المنتجات الغذائية.

وفي إطار مبادراتها المجتمعية والإنسانية، يجري تطوير دار جديدة لرعاية كبار السن من الرجال في مؤسسة «غاندي بهافان» بمنطقة باثانابورام في ولاية كيرالا الهندية.

وتبلغ تكلفة المشروع 15 كرور روبية هندية، أي ما يعادل 150 مليون روبية، وسيوفر مرافق سكنية حديثة وخدمات متكاملة لرعاية 250 من كبار السن، بما يضمن لهم بيئة معيشية آمنة ومريحة، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال نوفمبر 2026.