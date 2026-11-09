دبي تتصدر المدن العالمية للاستثمار طويل الأجل

رسخت دبي مكانتها وجهة مفضلة للاستثمار طويل الأجل لدى سكان دولة الإمارات، بعدما اختارها 84% من المشاركين في دراسة أجرتها «إبسوس» (Ipsos) بتكليف من «بريبكو» (PRYPCO)، باعتبارها المدينة التي توفر أفضل الفرص الاستثمارية حالياً، متقدمة بفارق كبير على نيويورك وسنغافورة اللتين حصلتا على 5% لكل منهما، ولندن بنسبة 3%.

وأظهرت الدراسة أن 89% من المشاركين يرون أن دبي توفر فرصاً أفضل لبناء ثرواتهم على المدى الطويل مقارنة ببلدانهم الأصلية، فيما اختار 76% الإمارة وجهة لاستثمار مليون درهم، مقابل 2% لكل من لندن ونيويورك وسنغافورة.

ولفتت النتائج إلى أن الأمن والأمان يمثلان العامل الأبرز في جاذبية دبي الاستثمارية، إذ اختارهما 71% من المشاركين سبباً رئيسياً للاستثمار، متقدمين على قوة السوق العقارية التي سجلت 40%، وفرص الأعمال بنسبة 36%. كما رأى 86% أن جاذبية دبي الاستثمارية ازدادت خلال السنوات الخمس الماضية، وأبدى نحو 90% تفاؤلهم بآفاق اقتصاد الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال عيسى إبراهيم، الشريك المؤسس ورئيس «بريبكو»، إن النتائج تعكس نجاح دبي في بناء ثقة استثمارية طويلة الأمد، مدعومة بالأمن والاستقرار وجودة الحياة والرؤية الحكومية، مشيراً إلى دور مبادرات مثل خطة دبي الحضرية 2040 في تعزيز مكانة الإمارة وجهة لبناء المستقبل.

وفي مؤشر على اتساع قاعدة المهتمين بالاستثمار، أفاد 80% ممن لم يسبق لهم الاستثمار بأنهم يدرسون دخول سوق دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن 62% أشاروا إلى محدودية المدخرات باعتبارها العائق الأكبر، فيما طالب 41% بخيارات استثمارية أقل تكلفة، ورأى 38% أن تحسين فرص التمويل قد يشجعهم على اتخاذ الخطوة.

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع النشاط العقاري المتنامي في الإمارة، إذ شهد النصف الأول من 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة تجاوزت 111 مليار درهم، بزيادة 52% على أساس سنوي، أضافت أكثر من 24,500 وحدة سكنية إلى السوق، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وفي هذا السياق، تتيح منصة «بريبكو بلوكس» (PRYPCO Blocks)، الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، الاستثمار في حصص عقارية ابتداءً من 500 درهم، بما يتيح لفئات أوسع المشاركة في السوق والاستفادة من عوائد الإيجار وأي ارتفاع محتمل في قيمة العقارات.



84 %

اختاروا دبي أفضل وجهة للاستثمار طويل الأجل

89 %

يرون أن دبي توفر فرصاً أفضل لبناء الثروة مقارنة ببلدانهم الأصلية

71 %

حددوا الأمن والأمان سبباً رئيسياً لجاذبية دبي الاستثمارية

86 %

يرون أن دبي أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار خلال 5 سنوات

80 %

من غير المستثمرين يفكرون في الاستثمار بدبي خلال 3 سنوات



5 %

اختاروا نيويورك وسنغافورة لكل منهما

3 %

اختاروا لندن

المصدر: دراسة «إبسوس» بتكليف من «بريبكو»