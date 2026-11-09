«جزيرة مازيراتي».. دبي تضيف أيقونة جديدة إلى مشاريعها الفاخرة

مودينا، إيطاليا – البيان

أعلنت شركة مازيراتي الإيطالية العريقة، بالتعاون مع سامانا كوليكتا، الذراع العقارية الفاخرة لشركة سامانا للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروع جزيرة مازيراتي في جزر العالم في دبي، لتكون أول وجهة سكنية متكاملة تحمل علامة مازيراتي التجارية على مستوى العالم.

ويجسد المشروع الجديد أكثر من قرن من الحرفية الإيطالية العريقة لمدينة مودينا، وأناقة سيارات جران توريزمو الشهيرة، ليقدم بُعداً جديداً للحياة العصرية الفاخرة عبر جزيرة خاصة مُصممة للإقامة الدائمة وعلى مدار العام قبالة سواحل دبي، مستلهمةً الهوية المتفردة لشعار «الرمح الثلاثي» الشهير.

ويرتكز مشروع جزيرة مازيراتي على الرؤية التي أرستها مبادرة «كاسا مازيراتي»، حيث ينقل الهوية الثقافية للعلامة القائمة على الأناقة والتصميم والحرفية وحفاوة الضيافة الإيطالية إلى تجربة معيشية استثنائية. وصُمم المخطط الرئيسي للجزيرة وسط مساحات خضراء واسعة مستوحاة من الطبيعة الإيطالية، ليضم تحفة معمارية تتألف من 840 وحدة سكنية فاخرة تحمل اسم العلامة، إلى جانب سبع فلل مائية فائقة الفخامة، وفيلتين وسط المساحات الخضراء الغناء.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع طرح 232 وحدة سكنية مزودة بمسابح خاصة، تتنوع بين شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف نوم. وقد وُجّهت كل وحدة سكنية بعناية فائقة لتضمن إطلالات بحرية بانورامية مفتوحة، مع الاعتماد على الواجهات الزجاجية الواسعة، والتخطيط المكاني الانسيابي، وخطوط الرؤية الممتدة التي تمنح السكان شعوراً يحاكي قيادة سيارة رياضية فاخرة على الطرقات الساحلية الإيطالية.

إبداع التصميم

وتتزين المساحات الداخلية للوحدات السكنية والمساحات المشتركة بمفروشات من مجموعة «جيورجيتي مازيراتي إديشن»، والتي أثمر عنها التعاون الإبداعي بين الأيقونتين الإيطاليتين في عام 2025. وتُترجم لغة التصميم الخاصة بشعار «الرمح الثلاثي» من خلال الأشكال النحتية، والأبعاد المتناغمة، والخامات الفاخرة، والتفاصيل الدقيقة ضمن مشروع تصميم داخلي متكامل أشرف عليه المهندس المعماري الشهير كارلو كولومبو من استوديو «إيه بلس بلس».

مرافق حصرية

وصُممت «جزيرة مازيراتي» لتكون وجهة سكنية دائمة، حيث تمزج بين مفهوم الخصوصية ووسائل الراحة الحضرية. وسيحظى السكان فور تسلم وحداتهم بمنظومة متكاملة من المرافق الخدمية والترفيهية، يتصدرها المركز الاجتماعي للجزيرة الذي يضم خيارات متنوعة من المطاعم، بما في ذلك مطعم إيطالي عائم متميز، ونادٍ شاطئي نابض بالحياة.

رؤية استثنائية

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري: «تمثل شراكتنا مع مازيراتي لإطلاق هذا المشروع محطة مفصلية، ليس فقط لعلامة سامانا كوليكتا، بل للمشهد العقاري الفاخر في دبي ككل. فعندما أسسنا هذه العلامة، كانت رؤيتنا تتجاوز التطوير العقاري التقليدي نحو ابتكار وجهات نادرة تتميز بالتصميم المتفرد والمكانة الدولية وفلسفة تضع جودة الحياة في المقام الأول. ومن خلال الجمع بين الإرث الأسطوري لعلامة مازيراتي في الحرفية الإيطالية والأناقة الخالدة، مع خبرتنا في التخطيط والتنفيذ للمشاريع الكبرى، فإننا نبتكر مشروعاً هو الأول من نوعه في المنطقة. وتُعد جزر العالم واحدة من أروع الواجهات البحرية في دبي، ونفخر من خلال هذا التعاون بتقديم وجهة عالمية المستوى تعزز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للابتكار المعماري والعيش فائق الفخامة».

خطوة مهمة

وقال سانتو فيشيلي، الرئيس التنفيذي لعلامتي «ألفا روميو» و«مازيراتي»: «نخطو من خلال جزيرة مازيراتي خطوة مهمة في المسيرة التي بدأناها مع كاسا مازيراتي، عبر تحويل رؤيتنا للفخامة الإيطالية إلى تجربة سكنية حصرية. ويتيح لنا التعاون مع سامانا كوليكتا نقل هوية وقيم علامتنا إلى واحدة من أرقى الوجهات في العالم، لإطلاق مشروع فريد واستثنائي يضاهي سياراتنا. ولطالما تميزت رؤية مازيراتي للفخامة بتركيزها على الأناقة والجمال والشغف والاهتمام بأدق التفاصيل، واليوم تجد هذه القيم تعبيراً ملموساً يعزز روابطنا مع عملائنا ويوسع آفاق تواصلنا مع الجمهور الدولي، في مشروع يجسد التميز الإيطالي الذي مثلته العلامة لأكثر من قرن».

وأضاف كريستيانو فيوريو، الرئيس التنفيذي للتسويق في «مازيراتي» والمدير العام لقسم «بوتيغا فوريسيري»: «بالتزامن مع احتفالنا بالذكرى المئوية لشعار الرمح الثلاثي، يسعدنا التعاون مع سامانا كوليكتا في مشروع يمثل علامة فارقة في تاريخ مازيراتي، حيث ينقل هويتنا من الطرقات إلى مساحات المعيشة. ويتجسد أسلوب الحياة الإيطالي والتصميم الخالد والأناقة الخالصة في الخطوط والألوان والمواد والمفروشات، بفضل شراكتنا الاستراتيجية مع علامة جيورجيتي في تجهيز المناطق المشتركة والحلول المتاحة للشقق السكنية، ليصبح الاهتمام بالتفاصيل الذي يميز سياراتنا أسلوباً جديداً لاختبار عالم مازيراتي وتعزيز حضورنا على الساحة الدولية».

ومن المقرر أن تكتمل الوحدات السكنية الفاخرة في «جزيرة مازيراتي» وتكون جاهزة للتسليم ابتداءً من 2030.