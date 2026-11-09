أمازون ويب سيرفيسز: الإمارات شريك استراتيجي في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي

ترتبط شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بدولة الإمارات بشراكة استراتيجية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع تبنّي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في إطار توجه الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتمكين المؤسسات من توظيف الحلول الرقمية في تطوير الأعمال وتعزيز الإنتاجية.

وفي هذا السياق، أكدت مادهافي ريدي المديرة الإدارية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وخفض التكاليف، إلى استثمار مكاسبه في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتطوير نماذج الأعمال.

وقالت ريدي إن القيمة الاقتصادية الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تقاس بعدد ساعات العمل التي يمكن اختصارها، وإنما بقدرة المؤسسات على إعادة توجيه الوقت والموارد المحررة نحو أنشطة أكثر قيمة، مثل تطوير المنتجات، وتعزيز العلاقات مع العملاء، وتوسيع الخدمات، وتسريع الوصول إلى الأسواق.

وأوضحت أن المؤسسات الإماراتية بحاجة إلى إعادة تصميم أساليب العمل ومؤشرات قياس الأداء، وربط مبادرات الذكاء الاصطناعي بأهداف تجارية واضحة وقابلة للقياس، مشددة على أن تحسين الكفاءة التشغيلية لا يتحول تلقائياً إلى نمو، ما لم تصاحبه خطط محددة لاستثمار الموارد المتاحة.

من الإنتاجية إلى النمو

واستشهدت ريدي بتجربة مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة، وما طرحه الدكتور راشد إقبال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المكتب، بشأن أهمية استثمار الوقت الذي توفره التقنيات الحديثة. وأوضحت أن إنجاز أربع ساعات من العمل خلال ساعة واحدة، لا يعني بالضرورة تحقيق قيمة إضافية، ما لم تمتلك المؤسسة تصوراً واضحاً لكيفية استثمار الساعات الثلاث المتبقية.

وأضافت أن أحد أبرز التحديات يتمثل في تجنب استهلاك الوقت الموفر في مزيد من الإجراءات الإدارية والمهام الروتينية، بدلاً من توجيهه إلى أنشطة تسهم في نمو الأعمال، لافتة إلى أهمية تحديد العوائد المستهدفة من مبادرات تحسين الكفاءة، والعمل على تحقيقها ضمن الربع المالي نفسه.

إعادة تشكيل سوق العمل

وفي ما يتعلق بمستقبل الوظائف، أشارت ريدي إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل طبيعة الأدوار المهنية، مع انتقال عدد متزايد من المهام، مثل إعداد المستندات وكتابة التعليمات البرمجية ومعالجة طلبات الدعم الفني، إلى الأنظمة الذكية.

وأكدت أن هذا التحول يرفع أهمية المهارات البشرية المرتبطة بالتفكير الاستراتيجي، وتحديد المشكلات، وتقييم النتائج، واتخاذ القرارات، داعية إلى تطوير معايير تقييم الموظفين، بحيث تركز على جودة المخرجات والأثر التجاري، وليس فقط ساعات العمل أو حجم المهام المنجزة.

وضربت مثالاً بفرق خدمة العملاء، التي ينبغي تقييم أدائها وفق سرعة معالجة الطلبات ومستويات رضا العملاء معاً، وبفرق تطوير البرمجيات التي يتعين قياس كفاءتها بجودة المنتجات ومعدلات الأخطاء، وليس بعدد أسطر التعليمات البرمجية المنتجة.

التوطين ومهارات المستقبل

وحول انعكاسات التحول على التوطين، أكدت ريدي أن التحدي لا يتمثل في تقليص فرص توظيف الخريجين، بل في إعادة تصميم مسارات إعدادهم وتأهيلهم، بعدما بدأت الأتمتة تقلص المهام التقليدية التي كانت تمثل نقطة الانطلاق لاكتساب الخبرة المهنية.

وأوضحت أن المؤسسات مطالبة بتوفير برامج تدريب تطبيقية، تحاكي بيئة العمل الفعلية، وتؤهل الكفاءات الوطنية لتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتوجيهها والمشاركة في اتخاذ القرارات منذ المراحل الأولى لمسيرتهم المهنية.

وحددت خمس مهارات بشرية تزداد أهميتها في المرحلة المقبلة، هي مرونة التعلم، وتحديد المشكلات، واتخاذ القرارات السليمة، والتفكير المنظومي، والفضول المعرفي، مؤكدة أهمية ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وتبادل التجارب داخل المؤسسات.

الحوكمة وتسريع التحول

وفي سياق متصل، كشفت ريدي أن تقرير «إعادة تصور أساليب العمل»، الذي استطلع آراء 154 من كبار المسؤولين التنفيذيين في 27 دولة، أظهر أن أكثر من ثلثي المشاركين يرون أن أبرز العوائق أمام تحقيق القيمة المرجوة من الذكاء الاصطناعي، ترتبط بتصميم الأعمال وأساليب إدارتها، وليس بالتكنولوجيا ذاتها.

وأضافت أن إجراءات الحوكمة والموافقات التقليدية قد تبطئ تنفيذ المبادرات التقنية، ما يستدعي تطوير أطر أكثر مرونة، تسمح بتسريع التجارب منخفضة المخاطر، مع الحفاظ على الرقابة البشرية في التطبيقات الأكثر حساسية.