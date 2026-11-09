بعد زيارة رئيس حكومة بافاريا.. «مجموعة المجلس» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة في ميونخ لتطوير الكفاءات

في خطوة تعكس دورها في تسهيل الشراكات الدولية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإماراتية ونظيراتها العالمية، وقّعت مجموعة المجلس مذكرة تفاهم مع جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا (HDBW) في ميونخ، بالتعاون مع جمعية الصداقة العربية الألمانية، لاستكشاف فرص التعاون في مجالات التعليم والتطوير المهني والذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات وولاية بافاريا الألمانية.

تأتي هذه الخطوة في سياق تنامي علاقات التعاون بين دولة الإمارات وولاية بافاريا الألمانية، لا سيما في مجالي التعليم والثقافة، وذلك عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا، وزيارة الدكتور ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي. وتمثل مذكرة التفاهم إحدى الخطوات العملية لتعزيز هذا التعاون من خلال إطلاق مبادرات تعليمية ومهنية مشتركة.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المجلس، والبروفيسورة كريستين فينك، رئيسة جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا، وذلك في مقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بحضور الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في الهيئة، والسيد حسام معروف، نائب رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية، التي أسهمت في تسهيل هذا التعاون.

وعلى هامش مراسم التوقيع، جرى بحث فرص التعاون المستقبلي بين مجموعة المجلس وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بما في ذلك استكشاف مجالات التعاون الممكنة مع جامعة بافاريا في المبادرات التعليمية وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية.

وقال سعادة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المجلس: "تلتزم مجموعة المجلس بدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، ويأتي تطوير المهارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مقدمة هذه الأولويات. وفي هذا الإطار، تشكل الشراكات الدولية ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات. ومن خلال تعاوننا مع جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا وجمعية الصداقة العربية الألمانية، نعمل على ربط الخبرات الأكاديمية والصناعية الألمانية بالاحتياجات المهنية في المنطقة، وفتح آفاق جديدة لتطوير الكفاءات وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل ".

من جانبها، قالت البروفيسورة كريستين فينك، رئيسة جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا: "تأسست جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا (HDBW) بدعم من قطاع الأعمال في ولاية بافاريا، وتشارك اليوم أكثر من 60 شركة في برامجها التعليمية القائمة على نظام الدراسة المزدوجة، الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة المجلس، نسعى إلى نقل هذه التجربة إلى دولة الإمارات، بما يتيح للمهنيين اكتساب معارف أكاديمية وخبرات عملية لدى الشركات البافارية. كما يوفر التعاون لطلاب الجامعة فرصاً لاكتساب خبرات مهنية في دولة الإمارات، ويعزز التبادل الأكاديمي والمهني بين الجانبين".

مجالات التعاون

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين مجموعة المجلس و جامعة بافاريا (HDBW)، يشمل استكشاف فرص تطوير وتقديم برامج للتطوير المهني ودورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بمستويات تمهيدية ومتوسطة ومتقدمة، تستهدف العاملين في مجالات متعددة، من بينها الإدارة والمحاسبة والعمليات وخدمة المتعاملين والاتصالات وتحليل البيانات والموارد البشرية والتسويق.

كما تشمل مجالات التعاون المقترحة استكشاف فرص العمل المشترك في الذكاء الاصطناعي التطبيقي وحوكمته، والإدارة المالية والمحاسبة، والأمن السيبراني والهندسة الصناعية، إلى جانب تطوير برامج تدريبية تجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بُعد، وبرامج أكاديمية ومهنية قصيرة في بافاريا تتضمن زيارات إلى الشركات والمؤسسات الصناعية الألمانية، بما يتيح للمشاركين التعرف على التجارب العملية وربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل. إضافة إلى ذلك تتطلع المذكرة إلى تطوير تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتنظيم برامج للتبادل الطلابي والتعاون الأكاديمي، وإطلاق برامج صيفية وتدريبية مشتركة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مجموعة المجلس لتسهيل الشراكات الدولية، وتعزيز الروابط بين المؤسسات والخبرات العالمية والفرص الإقليمية، بما يدعم التعاون بين دولة الإمارات والأسواق الدولية في مجالات التعليم والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات.