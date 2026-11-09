دبي الجنوب تفتتح أول منشأة لشركة «Iron Mountain» للتخزين والخدمات اللوجستية في الإمارات

على 37 ألف متر مربع لدعم عمليات «Unilever Gulf» عبر خدمات التخزين وتجهيز الطلبات



أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيسي متكامل يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، افتتاح أول منشأة لشركة «Iron Mountain» للتخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

تقع المنشأة في منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب، وتتولى «Iron Mountain» تشغيلها، وتُعد الشركة من الشركات العالمية الرائدة في خدمات إدارة المعلومات، بما في ذلك حلول التخزين والخدمات اللوجستية. وتمتد المنشأة على مساحة 37 ألف متر مربع، وتجمع تحت سقف واحد عمليات التخزين وتجهيز الطلبات التابعة لقطاعات أعمال «Unilever» المختلفة.

وبصفتها مزود الخدمات اللوجستية لـ «Unilever»، ستقدم «Iron Mountain» أيضاً خدمات ذات قيمة مضافة، تشمل التعبئة المشتركة وتجميع المنتجات ضمن مجموعات جاهزة، إلى جانب جمع عمليات التخزين الجمركي وغير الجمركي في موقع واحد، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتنسيق. وستستفيد المنشأة من تقنيات الطائرات من دون طيار، وأنظمة الجرد الآلي للمخزون باستخدام الروبوتات، وحلول الأتمتة المتقدمة لتعزيز الأداء.

منظومة متكاملة

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي لـمنطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب: «يسعدنا الترحيب بأول منشأة لشركة «Iron Mountain» للتخزين والخدمات اللوجستية في الإمارات ضمن دبي الجنوب. وتجمع المنشأة خدمات تدعم سلسلة إمداد «Unilever»، وتضيف إلى مجموعة القدرات اللوجستية المتاحة ضمن منظومتنا. ونواصل التزامنا بدعم الشركات في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها، من خلال توفير منظومة متكاملة تلبي متطلباتها اللوجستية المتطورة».

وقال آكو جاف، المدير الإداري لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ لدى «Iron Mountain»: «يمثل افتتاح أول منشأة لنا للتخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات محطة مهمة في تطوير أعمال قطاع التخزين والخدمات اللوجستية لدى الشركة في المنطقة. وانطلاقاً من دورنا كشريك موثوق في حماية ما يهم عملاءنا، نلتزم ببناء شراكات استراتيجية مع شركات رائدة، مثل «Unilever»، بهدف فتح آفاق جديدة من خلال تقديم حلول لوجستية مبتكرة وعالية الكفاءة، تسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكلا الطرفين».

وأضاف: «نفخر بدعم «Unilever» من خلال عملية متكاملة تجمع بين التخزين وتجهيز الطلبات والخدمات ذات القيمة المضافة، مع إدخال تقنيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة وإتاحة رؤية أوضح للمخزون. وتوفر دبي الجنوب منصة ملائمة لهذه العمليات بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة الربط القوية مع أبرز المراكز اللوجستية في المنطقة. ونتطلع إلى مواصلة تطوير قدراتنا في مجال التخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات وأسواق المنطقة».

وتتيح منطقة «إي زد دبي» اللوجستية في دبي الجنوب للشركات الوصول المباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي جمركي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، بما يوفر ربطاً متكاملاً بين وسائل النقل الجوي والبحري والبري. كما توفر المنطقة بنية تحتية متطورة ومجموعة من الخدمات المصممة لدعم الشركات العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتجزئة وغيرها، ومساعدتها على توسيع أعمالها في الأسواق الإقليمية والعالمية.