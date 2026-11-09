«الإمارات دبي الوطني» يعلن دمج «USDU»عبر منظومة «لِف» الرقمية



أعلن «لِف»، أول وأكبر بنك رقمي في الإمارات والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونه مع شركتي «يونيفرسال ديجيتال إنترناشونال المحدودة» («يونيفرسال»)، و«أكوا ناو الشرق الأوسط» («أكوا ناو») لدمج «USDU»، أول عملة مستقرة في الإمارات والمدعومة بالدولار، ومسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، ضمن منظومة «لِف» الرقمية.

وتعد «يونيفرسال» الجهة المُصدّرة لعملة «USDU»، المسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب نظام خدمات رمز الدفع، أما «أكوا ناو» الخاضعة للأطر التنظيمية، فهي شريك البنية التحتية للأصول الرقمية والمسؤولة عن توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X»، وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تطور منظومة الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة، وفي مسار تعزيز تكامل خدمات التمويل التقليدية والرقمية.

وعقب إطلاق تداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X» في عام 2025، تأتي هذه المبادرة لتوسّع نطاق عروض «لِف» في مجال الأصول الرقمية، ليضم أصولاً رقمية خاضعة للأطر التنظيمية، ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي. ويسهّل هذا التكامل على العملاء إدارة أنشطتهم المصرفية التقليدية، ومحافظهم من الأصول الرقمية ضمن بيئة واحدة، تتسم بمستوى عالٍ من الأمان، وتوفر تجربة مريحة للمستفيدين.

ويوفر إطلاق عملة «USDU» لعملاء «لِف» من بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الوصول إلى أصول رقمية، ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي، وصادرة بموجب أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً في المنطقة، وتخضع عملة «USDU» لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهي صادرة عن شركة «يونيفرسال»، ومدعومة باحتياطيات فعلية من الدولار الأمريكي بنسبة 1:1، ومحفوظة لدى بنوك إماراتية رائدة، ويتم التحقق منها عبر كشوفات شهرية متاحة للعامة.

ويعتمد هذا التكامل على البنية التحتية المؤسسية لـ«أكوا ناو»، التي توفر السيولة وقنوات الأصول الرقمية، التي تدعم توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X». وتوفر «أكوا ناو» النطاق والمرونة اللازمين لتقديم خدمات الأصول الرقمية المؤسسية، حيث سجلت حجم تداولات تجاوز 130 مليار دولار أمريكي.

الأصول الرقمية

وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في دعم الابتكار المالي، بما ينسجم مع أهداف الاقتصاد الرقمي المتقدم في دولة الإمارات. ومن خلال دمج عملة «USDU» المستقرة المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي في منظومة «لِف» الرقمية فإننا نوسّع قدراتنا في مجال الأصول الرقمية، ونوفر لعملائنا بوابة آمنة وشفافة وخاضعة للأطر التنظيمية، للوصول إلى الأصول الرقمية، من خلال التطبيق المصرفي الذي يستخدمونه يومياً. وبناء على الزخم الذي حققناه مع إطلاق تداول للعملات الرقمية في عام 2025 تمنح هذه الشراكة الاستراتيجية مع «يونيفرسال» و«أكوا ناو» عملاءنا القدرة على المشاركة في اقتصاد الأصول الرقمية ضمن بيئة مصرفية موثوقة وعالمية المستوى».

وقال فيل شام، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا ناو»: «يتمثل دور شركتنا في توفير إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم وفق المعايير المتبعة في القطاع المصرفي. ويعد دعم توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X» من خلال منظومة واحدة متكاملة، هو تماماً مستوى البنية التحتية المتكاملة، التي تسعى السوق الإماراتية إلى تأسيسها، ويتجسد ذلك من خلال عملة مستقرة مسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووسيط مرخّص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وأحد أكبر البنوك الرقمية في المنطقة، لتعمل جميعها ضمن مسارات تنظيمية متكاملة وشاملة».

وقال يوها فيتالا، المسؤول التنفيذي الأول في «يونيفرسال»: «تم تصميم عملة «USDU» لإدخال تسويات شفافة مدعومة بالدولار الأمريكي ضمن الأطر التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإن تحوّلها إلى أول رمز مدعوم بالدولار الأمريكي يمكن لعملاء «لِف» تداوله، داخل التطبيق الذي يتعاملون معه مصرفياً، وعبر البنية التحتية لـ«أكوا ناو» المرخّصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، يوضح ما يحدث عندما يلتقي أصل رقمي مسجل لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشريك توزيع مرخّص وبنك مستعد للريادة، والنتيجة بنية تحتية للعملات المستقرة بمعايير مصرفية، يمكن للعميل التعامل معها بكل سلاسة كونها أي إجراء مصرفي تقليدي يجريه عبر تطبيقه».

وبمناسبة الإطلاق، وبهدف تسريع اعتماد هذه الخدمات وتشجيع العملاء على الانضمام إلى التطبيق، يطلق «لِف من بنك الإمارات دبي الوطني» حملة ترويجية لمدة ثلاثة أشهر، تتيح للعملاء تداول العملات الرقمية من دون أي رسوم طوال الفترة المذكورة، ليتيح الفرصة للمستخدمين، سواء الجدد أو المتمرسين، للاستفادة من التطبيق المطوّر.