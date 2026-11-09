«CFIX» تحصل على موافقة لتقديم خدمات الوساطة والتداول في دبي



أعلنت مجموعة «CFI» المالية العالمية لخدمات التداول عبر الإنترنت، عن حصول شركتها المتخصصة في الأصول الافتراضية في دبي «CFIX» على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA» لتقديم خدمات الوساطة والتداول. وتمثل الموافقة خطوة مهمة نحو حصول الشركة على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية ومحطة جديدة ضمن خطط المجموعة للنمو والتوسع.

وقال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية: إنه بعد عقد أثبت فيه قطاع الأصول الافتراضية قدراته التقنية، يدخل اليوم مرحلة جديدة ستكون فيها المعايير هي الاختبار الأهم، وتؤدي دولة الإمارات دوراً رئيسياً في رسم ملامح هذا المستقبل، فيما توفر البيئة التنظيمية في دبي أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من تطور القطاع. وأضاف أن الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية «VARA» تمثل محطة مهمة تعكس التقدم الذي أحرزناه في تأسيس «CFIX»، أما تركيزنا الآن فينصب على استكمال متطلبات الترخيص المتبقية وتطوير أعمالنا برؤية طويلة الأمد.

وأكدت الشركة أنها ستواصل خلال الأشهر المقبلة جهودها لاستيفاء الشروط التي حددتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما يشمل استكمال تعيين قياداتها وتجهيز بنيتها التحتية التشغيلية، إلى جانب استكمال ترتيبات الحوكمة والضوابط التنظيمية، موضحة أنها لن تباشر تقديم خدمات الأصول الافتراضية قبل حصولها على ترخيص كامل لمزود خدمات الأصول الافتراضية «VASP».