الصير مارين تستكمل بيع ناقلتي نفط عملاقتين



أعلنت شركة «الصير للمعدات والتوريدات البحرية» (ADX: ASM)، الشركة المتخصصة في الحلول البحرية المتقدمة والتابعة للشركة العالمية القابضة، الاثنين، إتمام عملية بيع وتسليم ناقلة النفط العملاقة «توين كاستور»، والمبنية عام 2013، لتستكمل بذلك عملية بيع مربحة شملت ناقلتين عملاقتين، ضمن استراتيجيتها للإدارة الفعالة لأسطولها التجاري.

تأتي الصفقة عقب بيع الناقلة «توين بولوكس» في سبتمبر الماضي، خلال الارتفاع القياسي عالمياً لأسعار الناقلات المستعملة، وبذلك تكون الشركة قد نجحت في بيع جميع سفنها التي تجاوز عمرها 10 سنوات، والمملوكة لها مباشرة، لينخفض متوسط عمر أسطولها إلى نحو 3.8 سنوات، مقارنة بنحو 5.4 سنوات قبل عملية البيع.

يضم الأسطول المتبقي المملوك مباشرة للصير مارين 9 سفن؛ 7 منها تم بناؤها بين العامين 2020 و2025. من ضمنها ناقلة النفط العملاقة «أكروكس»، التي تم بناؤها عام 2020، إلى جانب أسطول متنوع يضم عدداً من ناقلات المنتجات البترولية متوسطة المدى، وناقلة للبضائع السائبة.



أحدث الأصول



وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية: «ترتكز استراتيجيتنا في الإدارة الفعالة لأسطولنا على امتلاك أحدث الأصول، لضمان أعلى درجات التنافسية. ومع بيع ناقلة «توين كاستور» نكون قد استكملنا خطتنا لتصفية سفننا التي تجاوز عمرها 10 سنوات، ليصبح متوسط عمر أسطولنا من السفن الحديثة أقل من 4 سنوات. في الوقت ذاته، لا نزال نمتلك ناقلة النفط العملاقة «كروكس» لنحافظ على حضورنا في قطاع شحن النفط الخام. ويمثل التخلص من السفن القديمة والاحتفاظ بالسفن الحديثة خطوة ضرورية لرفع كفاءة الأسطول وتقليل مصاريف الصيانة، إضافة إلى تعزيز جاهزية الامتثال للتشريعات التنظيمية البحرية مستقبلاً. وسنواصل إدارة محفظة أصولنا بأعلى درجات الفاعلية، بما يحقق قيمة مستدامة لمساهمينا».

تم بناء الناقلة «توين كاستور» عام 2013، ويبلغ متوسط عمرها الافتراضي نحو 25 عاماً؛ وببيعها تكون الشركة قد اختارت التوقيت المثالي لإتمام عملية التخارج والسفينة في منتصف عمرها التشغيلي لتحقيق أعلى العوائد. واليوم يبلغ إجمالي عدد السفن التي تمتلكها الصير مارين 16 سفينة؛ تسع منها مملوكة بالكامل للشركة، وسبع مملوكة عبر كيانات مشتركة، تضم ناقلة نفط خام، وسبع ناقلات متوسطة المدى للمنتجات البترولية، وناقلتين لغاز البترول المسال، وخمس ناقلات عملاقة تعمل بالوقود المزدوج لغاز البترول المسال، وناقلة للبضائع السائبة.

وتشكل هذه الصفقة جزءاً من استراتيجية «الصير مارين» الشاملة لبناء محفظة أصول بحرية عالية الكفاءة، عبر الإدارة الفعالة للأصول، واختيار أفضل فرص الاستثمار، وفي الوقت ذاته تعزز الشركة باقي قطاعات أعمالها الرئيسة التي تشمل قطاع الابتكار، والتقنيات الدفاعية، وإدارة اليخوت.