«التميز في الضيافة» من طيران الإمارات يوسع برامج للشركات



أعلنت طيران الإمارات إتاحة برامج «مركز التميز في الضيافة» بدبي للشركات والعلامات التجارية في دولة الإمارات، بما يتيح لها الاستفادة من خبرات الناقلة في تطوير مهارات فرق العمل والارتقاء بمستويات الخدمة وتجربة العملاء. ويقدم المركز مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل التفاعلية التي يمكن تصميمها وفق احتياجات كل مؤسسة، وهي متاحة للحجز عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

ويقع «مركز التميز في الضيافة»، الذي بلغت تكلفة تطويره نحو 30 مليون درهم (8 ملايين دولار)، ضمن مركز تدريب أطقم طيران الإمارات، ويوفر بيئة تعليمية متكاملة تستلهم فلسفة الناقلة في الضيافة التي تحظى بتقدير عالمي. ويضم المركز مطعماً وصالة تتسع لما يصل إلى 170 ضيفاً، ومطابخ أنيقة للتدريب والعروض، وثماني قاعات دراسية مزودة بأحدث التقنيات لتقديم تجارب تدريبية تفاعلية في مجال الضيافة.

واستناداً إلى المعايير التي تقوم عليها تجربة العملاء الحائزة جوائز عالمية على متن طائرات طيران الإمارات، يتيح المركز للمؤسسات الاستفادة مباشرة من خبرات الناقلة في تقديم ضيافة راقية وشخصية على نطاق واسع.

ويقدم المركز برامج مستوحاة من مبادئ الضيافة في المطاعم الحائزة نجوم ميشلان، تشمل بروتوكولات تناول الطعام الراقي، والتفاعل مع الضيوف، وآداب الخدمة، والقيادة في مجال تجربة العملاء. ومنذ بدء تقديم برامجه للجهات الخارجية، استقبل المركز عدداً من المؤسسات، من بينها جهات حكومية وجامعات رائدة وشركات إقليمية كبرى تسعى إلى تعزيز ثقافة الضيافة لدى فرقها.

منظومة الضيافة

وقال توماس ناي، نائب رئيس أول دائرة الخدمات في طيران الإمارات: «نواصل في طيران الإمارات الاستثمار في تطوير منظومة الضيافة باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تجربة العميل وميزة تنافسية مهمة في قطاعنا. وعلى مدى عقود، بنينا خبرات واسعة في هذا المجال من خلال الجمع بين التدريب المستمر والابتكار والفهم العميق لتوقعات العملاء، بما مكننا من تقديم تجربة متسقة لملايين المسافرين حول العالم». وأضاف: «من خلال إتاحة برامج مركز التميز في الضيافة أمام المؤسسات في دولة الإمارات، فإننا نوسع نطاق الاستفادة من هذه الخبرات، ونسهم في تطوير الكفاءات ورفع معايير الخدمة وتجربة العملاء في مختلف القطاعات، بما يدعم مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة في قطاع الضيافة».

برامج متخصصة

ويوفر المركز مجموعة من ورش العمل والتجارب التفاعلية التي يمكن تصميمها وفق احتياجات كل مؤسسة، وتمتد برامجها التدريبية من يوم واحد إلى خمسة أيام، بهدف ترسيخ ثقافة الضيافة والارتقاء بتجربة العملاء. ويمكن للمؤسسات اختيار الوحدات وورش العمل الأكثر ملاءمة لأهدافها التدريبية، وتشمل ورشة التميز في الضيافة وهي ورشة تدريبية مصممة وفق احتياجات كل مؤسسة، تعرّف المشاركين إلى فلسفة طيران الإمارات في الضيافة، مع التركيز على مجالات التطوير الخاصة بكل جهة. ويبدأ البرنامج بتحليل الفجوات التدريبية، ويشمل تمارين تفاعلية ودراسات حالة وأنشطة عملية توفر بيئة تعليمية غنية وتفاعلية. وبرنامج تجربة تناول الطعام من فئة 7 نجوم، وهو برنامج يركز على فنون تناول الطعام الراقي، ويغطي إعداد الطاولات وآداب المائدة والتقديم والتفاعل مع الضيوف. ويساعد المشاركين على فهم الدور الذي تؤديه العناية بالتفاصيل واستباق احتياجات الضيوف في تقديم تجربة ضيافة استثنائية.



ورشة فنون الطهي

ويقدم الورشة فريق من الطهاة يتمتعون بخبرة في مطابخ من مختلف أنحاء العالم، وتعرّف المشاركين إلى تقنيات متقدمة في الطهي، وتحليل النكهات، وفنون تقديم الأطباق، إلى جانب المبادئ التي تقوم عليها تجارب الطعام عالمية المستوى. بالإضافة إلى تجارب بناء فرق العمل، حيث يصمم مركز التميز في الضيافة تجارب خاصة لكل مؤسسة، تتضمن تحديات تفاعلية وأنشطة مرتبطة بفنون الطهي، بهدف تعزيز التعاون والتواصل وبناء فرق أكثر انسجاماً وفاعلية. كما يوفر المركز جلسات للمؤتمرات والقيادة الفكرية بمشاركة عدد من قيادات طيران الإمارات، الذين يشاركون خبراتهم حول عمليات الناقلة العالمية ونهجها في القيادة واستراتيجيتها في تقديم الخدمة. بالإضافة إلى تنظيم جولات خلف الكواليس تتيح للمشاركين زيارة مرافق التدريب المتقدمة في طيران الإمارات، بما في ذلك أجهزة محاكاة الطائرات ومرافق التدريب على فنون الطهي، في تجربة نادرة تتيح لهم التعرف إلى كيفية تقديم خدمات ضيافة عالمية المستوى على نطاق واسع. ويمكن تعزيز هذه الجولات والتجارب بخيارات للضيافة والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو الاحترافي. وبرامج ضيافة مصممة حسب الطلب إلى جانب ورش العمل المحددة، يقدم المركز تجارب تعليمية مخصصة وفق الأهداف والمتطلبات الخاصة بكل مؤسسة. ويمكن أن تجمع هذه البرامج بين جلسات التدريب، وعروض الطهي، وحوارات القيادة، وتحديات الخدمة التفاعلية، وتقييم المشاركين، وتجارب تناول الطعام، لتقديم مسارات تعليمية متكاملة تتناسب مع طبيعة عمل كل مؤسسة وبيئتها التشغيلية.

استثمارات متواصلة

ويمثل مركز التميز في الضيافة جزءاً من استثمارات طيران الإمارات المستمرة في ابتكار الخدمات والتدريب في مجال الضيافة. وفي عام 2020، تعاونت الناقلة مع «كلية لوزان لإدارة الضيافة» في سويسرا، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة عالمياً في إدارة الضيافة، لتطوير استراتيجية متقدمة للضيافة في طيران الإمارات.