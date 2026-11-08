«سلامة» تضاعف أرباحها 4 مرات إلى 50.7 مليوناً

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) نتائجها المالية للربع الثالث والشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وحققت المجموعة أرقاماً إيجابية على مستوى خدمات التأمين للربع الثالث على التوالي، بما يعكس تحسناً مستمراً في أداء أعمال التأمين الأساسية.

وبلغ صافي الربح بعد خصم الضريبة للشهور التسعة الأولى من العام 50.7 مليون درهم، أي أكثر من أربعة أضعاف مبلغ 11.1 مليون درهم المسجل في الفترة نفسها من عام 2025. وارتفع الربح بعد الضريبة للربع الثالث إلى 22.4 مليون درهم، مقارنةً بـ 2.8 مليون درهم في الربع نفسه من العام السابق، وهو أقوى أداء ربع سنوي تسجله «سلامة» خلال عام 2026.

وارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين ليبلغ 44.8 مليون درهم، مقابل 6.5 ملايين درهم، كما ارتفعت ربحية السهم إلى 0.066 درهم من 0.007 درهم.

وجاء هذا التحسن في الربحية مدعوماً بتعزيز كبير لأعمال التأمين الأساسية لدى «سلامة». فقد بلغت نتيجة خدمات التأمين للمجموعة في الشهور التسعة الأولى من العام 66.9 مليون درهم، مقارنة بـ 3.0 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام السابق. وفي الربع الثالث وحده، ارتفعت نتيجة خدمات التأمين إلى 38.6 مليون درهم، مقارنةً بـ 4.9 ملايين درهم في الربع نفسه من العام السابق.

واللافت أن هذا التحسن يأتي رغم الانخفاض الكبير في رد مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة. وتضمنت نتيجة الشهور التسعة الأولى من عام 2026، رد مخصصات بقيمة 1.1 مليون درهم، مقارنة بـ 30.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يبرز تنامي مساهمة أعمال التأمين الأساسية في ربحية المجموعة.

وقال حميد محمد عبيد القطامي رئيس مجلس إدارة «سلامة»: «إن تحقيق نتائج مالية إيجابية لثلاثة أرباع سنوية متتالية، يُجسّد ما أحرزته «سلامة» من تقدم مستمر في مسار تعزيز أدائها المالي، وترسيخ متانة أسسها التشغيلية، ويعكس فاعلية الجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة أعمالها، وتحقيق نتائج مستدامة».

وقال محمد علي بوعبان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلامة: «يعكس أقوى ربع نسجله هذا العام، التقدم الذي نحرزه عبر التسعير المنضبط والاكتتاب الانتقائي وتحسين المحفظة. ويؤكد التحسن الكبير في نتيجة خدمات التأمين لدينا، أن الربحية باتت مدفوعة على نحو متزايد بأعمال التأمين الأساسية».