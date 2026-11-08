«باريس سوسايتي» للضيافة تطلق 4 وجهات جديدة في الإمارات

تعتزم مجموعة «باريس سوسايتي» (Paris Society)، المتخصصة في تشغيل وإدارة المطاعم ومرافق الضيافة، توسيع حضورها في دولة الإمارات عبر إطلاق أربع وجهات جديدة، موزعة بين دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، خلال الفترة الممتدة من أواخر عام 2026 وحتى أوائل عام 2027، في خطوة تعكس جاذبية السوق الإماراتية للعلامات العالمية المتخصصة في المطاعم، وتجارب الضيافة الراقية.

وتتصدر هذه التوسعات عودة المطعم الياباني الباريسي الشهير «مون» (Mūn) إلى الواجهة العالمية، من خلال افتتاح فرع جديد في وجهة «جي 1 بيتش» (G1 Beach) بدبي، إلى جانب إطلاق نادي «آنزو الشاطئي» في رأس الخيمة، ومقهى «جيجي كافيه» في أبوظبي، ومطعم «سيغا سيغا» اليوناني في دبي، ولم تحدد المجموعة حتى الآن المواعيد الرسمية لافتتاح كل وجهة على حدة.

وتأسست «باريس سوسايتي» على يد لوران دي غوركوف في باريس عام 2008، وأصبحت إحدى المجموعات الدولية البارزة في تطوير وتشغيل المطاعم والردهات ومرافق الضيافة، وتعمل تحت مظلة شركة «إنيسمور» العالمية المتخصصة في تشغيل الفنادق والمطاعم، وتضم محفظتها الحالية في دبي مطعم «ميمي كاكوشي» الياباني والمطعم والنادي الشاطئي الإيطالي «جيجي ريغولاتو».

ويستعد مطعم «مون»، الذي انطلقت علامته التجارية من جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس، لتقديم مفهوم، يجمع بين فنون الطهي اليابانية واللمسات الباريسية في موقعه الجديد بدبي، من خلال قائمة تضم أطباقاً يابانية معاصرة مصممة للمشاركة، ضمن مساحة تجمع بين صالة طعام داخلية وحديقة خارجية مطلة على الشاطئ.

وأكد رضوان قاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باريس سوسايتي»، أن استقطاب علامة «مون» إلى دبي ظل يمثل طموحاً للمجموعة منذ فترة، مشيراً إلى أن المطبخ الياباني للمطعم وطابعه الباريسي سيضيفان تجربة مختلفة إلى مشهد المطاعم في المدينة.

وأضاف أن المجموعة ترى في «جي 1 بيتش» فرصة للمساهمة في تطوير وجهة تشكل تجارب الطعام أحد محاور جاذبيتها الرئيسية على الواجهة البحرية، لافتاً إلى أن المشروع يعكس ثقة المجموعة الكبيرة بدبي، وبالكفاءات التي ستسهم في بناء المرحلة المقبلة من مسيرتها في المنطقة.

وفي رأس الخيمة تعمل المجموعة على تطوير وإدارة نادي «آنزو الشاطئي» (Anzo Beach Club)، بالشراكة مع شركة «الحمرا»، ليكون جزءاً من مشروع «الحمرا بورد ووك» الترفيهي المطل على الشاطئ. ويقدم النادي مفهوماً يجمع بين المأكولات المتوسطية، وتجارب الاسترخاء بجوار المسبح، إلى جانب العروض الموسيقية، بما يعزز تنوع خيارات الترفيه والضيافة في الإمارة،

أما في أبوظبي فتستعد المجموعة لإطلاق «جيجي كافيه» (Gigi Café)، وهو مفهوم جديد منبثق عن علامة «جيجي ريغولاتو»، ضمن مشروع «سعديات غروف» التابع لشركة «الدار العقارية» في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات. وسيقدم المقهى تجربة إيطالية تجمع بين مساحات الطعام الداخلية والشرفة الخارجية، بما ينسجم مع طبيعة المشروع الذي يضيف خيارات جديدة للمطاعم والمقاهي في المنطقة الثقافية.

وتكتمل خطة التوسع بافتتاح مطعم «سيغا سيغا» (Siga Siga)، الذي يتبنى مفهوم الحانة اليونانية التقليدية «تافيرنا»، في فندق «25 أورز ون سنترال» بدبي، ويضم المشروع مناطق لتناول الطعام داخلية وخارجية، وشرفة بحديقة، وردهة للمشروبات، إلى جانب عروض لمنسقي الأغاني وموسيقى حية، في تجربة تستلهم أجواء الضيافة اليونانية.

وتأتي هذه الافتتاحات في أعقاب سلسلة من التوسعات الدولية للمجموعة في أسواق تركيا واليونان والبحرين والولايات المتحدة، فيما تتضمن خططها لعام 2027 تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية وأوروبا والولايات المتحدة، وجزر المالديف، مع التوجه للكشف عن مواقع ومفاهيم جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويعكس تنوع المشروعات الإماراتية توجه «باريس سوسايتي» إلى تطوير محفظة متعددة المفاهيم، تجمع بين المطاعم المتخصصة والنوادي الشاطئية والمقاهي والوجهات الترفيهية، مستفيدة من تنوع السوق المحلية، واتساع الطلب على تجارب الطعام والضيافة ذات الطابع العالمي.