غرفة عجمان تروّج لفرص الإمارة الاستثمارية بمعرض السفر العالمي في لندن

استعرضت غرفة تجارة وصناعة عجمان المقومات السياحية والاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الإمارة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي في لندن «WTM London 2026» ضمن جناح عجمان وبالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضور الإمارة في الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات والشراكات النوعية.

ركزت مشاركة الغرفة في فعاليات المعرض التي استمرت ثلاثة أيام بمركز إكسل لندن، على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والضيافة والمطاعم والتجارة والخدمات المرتبطة بها وتعزيز التواصل مع المستثمرين وممثلي الشركات والمؤسسات الدولية

وأكدت فاطمة يعقوب العوضي رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان أن المشاركة تأتي في إطار توجه الغرفة نحو توسيع قنوات الترويج الدولي للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة والمساهمة في تحقيق مستهدفات مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى عجمان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عجمان 2030

وأوضحت العوضي أن الغرفة عقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات والمؤسسات والمستثمرين جرى خلالها بحث فرص التعاون المشترك والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها بيئة الأعمال في عجمان وسهولة ممارسة الأعمال إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات بما يعزز فرص بناء شراكات جديدة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي.