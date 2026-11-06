«آيريس 2026» يستعرض فرص الاستثمار العقاري في الإمارات

تستعد أبوظبي لاستضافة معرض العقارات والاستثمار الدولي «آيريس 2026» خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة متوقعة تتجاوز 4 آلاف من مشتري العقارات والمستثمرين ومديري الأصول والوسطاء والمطورين العقاريين، في حدث يستهدف تعزيز التواصل بين أطراف القطاع وفتح آفاق جديدة للاستثمار في السوق العقارية الإماراتية.

ويجمع المعرض، الذي يُقام على مدى ثلاثة أيام، نخبة من كبار المطورين العقاريين والمؤسسات المالية والشركات المتخصصة، لعرض فرص استثمارية في المشروعات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، إلى جانب إتاحة لقاءات مباشرة بين المطورين والمشترين والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

ويتيح المعرض للمستثمرين استكشاف فرص عقارية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، بما يعزز حضوره منصة تجمع المطورين من مختلف إمارات الدولة بقاعدة واسعة من المستثمرين والمشترين، ويوفر للشركات المشاركة فرصة الوصول المباشر إلى شرائح متنوعة من العملاء.

ويتضمن «آيريس 2026» مؤتمراً متخصصاً يجمع ممثلين حكوميين ومطورين ومؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين، لمناقشة مستقبل الاستثمار العقاري في الإمارات، وصعود أبوظبي مركزاً استثمارياً إقليمياً، إلى جانب قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الاقتصادي والبنية التحتية المستدامة والملكية الجزئية والتكنولوجيا العقارية.

كما تتناول أجندة المؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاعي العقارات والإنشاءات، بمشاركة «نايت فرانك» و«جونز لانغ لاسال» بصفتهما شريكي المؤتمر.

وقال أرون بوس، مدير معرض «آيريس»: إن أبوظبي تدخل مرحلة جديدة في مسيرتها العقارية، مشيراً إلى أن النمو لا يقتصر على توسع السوق، بل يشمل تطور الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والأعمال والعيش والابتكار.

وأضاف أن التوسع السكاني والتنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية تدعم آفاق القطاع خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن المستثمرين باتوا يبحثون عن القيمة طويلة الأجل وجودة الحياة والاستدامة وسهولة الاتصال والتنقل، إلى جانب امتلاك العقارات.

وأكد أن المعرض يستهدف ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص المحلية، وتوفير مساحة لبناء شراكات بين المطورين والمستثمرين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بما يدعم نمو القطاع العقاري في أبوظبي والإمارات.