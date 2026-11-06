«هوتباك» تحصد جائزة «مبادرة الطاقة المتجددة» لمشروعها في دبي

حصدت شركة «هوتباك»، المتخصصة في حلول التغليف المستدام، جائزة «مبادرة الطاقة المتجددة» ضمن جوائز التميز الصناعي لمعرض «جلفود للتصنيع 2026»، تقديراً لمشروعها للطاقة الشمسية بقدرة 2.2 ميجاواط، المنفذ على سطح منشأتها التصنيعية في مجمع الصناعات الوطنية بدبي.

ويمثل الفوز أول تكريم للشركة ضمن جوائز التميز الصناعي للمعرض، ويعكس توجه المنشآت الصناعية في دبي نحو تعزيز كفاءة الطاقة وتوسيع الاعتماد على المصادر النظيفة في العمليات الإنتاجية.

واكتمل تنفيذ المشروع في أبريل 2025، بالتعاون مع شركتي «كلينرجايز للاستشارات» و«البركة للطاقة»، ومن المتوقع أن ينتج نحو 3.52 ملايين كيلوواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، بما يعزز استقلالية المنشأة في مجال الطاقة ويسهم في تحسين كفاءة التكاليف التشغيلية.

وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة هوتباك العالمية، إن الجائزة تعكس تكامل الاستدامة والتميز التشغيلي في استراتيجية الشركة، مؤكداً أن مشروع الطاقة الشمسية يمثل جزءاً من توجه أوسع للاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة، وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني في العمليات.

من جانبه، أوضح أنور بي بي، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية، أن المشروع من المتوقع أن يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2992 طناً مترياً سنوياً، بما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 142 ألف شجرة سنوياً، مشيراً إلى أن المشروع يدعم استراتيجية الشركة طويلة الأمد للاستدامة ويتماشى مع مستهدفات الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050.

وتواصل «هوتباك» توسيع مبادراتها البيئية عبر دمج المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك في عملياتها الإنتاجية، واعتماد تقنيات لإنتاج مواد التغليف المستدامة، إلى جانب إطلاق مبادرة «إيكو لوب» لإعادة التدوير بالتعاون مع «ريكاب» التابعة لمجموعة «فيوليا»، دعماً لممارسات الاقتصاد الدائري.

وتأسست الشركة في دبي عام 1995، وتدير اليوم أعمالها عبر 25 موقعاً حول العالم، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 107 دول، مع محفظة تضم أكثر من 4 آلاف منتج في حلول التغليف الورقية والقابلة للتحلل الحيوي وإعادة التدوير.