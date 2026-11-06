«باينانس» تستأنف سحب مزيد من الأصول الرقمية بعد اختراق بـ 6.3 مليارات دولار

تواصل منصة تداول العملات المشفرة «باينانس»، إعادة تشغيل خدمات السحب تدريجياً، بعد الاختراق الأمني الذي تسبب في سرقة أصول رقمية بقيمة تقارب 6.3 مليارات دولار، معلنة فتح عمليات السحب لمجموعة جديدة من العملات، عبر عدد من شبكات البلوك تشين، اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر، مع إخضاع كل أصل وشبكة لفحوص أمنية قبل إتاحة الخدمة للمستخدمين.

وقالت المنصة، في التحديث التاسع ضمن سلسلة بيانات استعادة الخدمات، إنها أحرزت تقدماً في إعادة تشغيل عمليات السحب، موضحة أن الأصول المدرجة لن تصبح متاحة جميعها في الوقت نفسه، بل ستتم إعادة فتح الخدمة تدريجياً مع استكمال اختبارات الأمان والجاهزية. وأكدت أن خدمات الإيداع لا تزال متاحة، ودعت المستخدمين إلى التحقق من صفحة السحب الخاصة بالعملة والشبكة المختارتين للتأكد من عودة الخدمة.

وشملت قائمة الأصول الجديدة عملات ورموزاً رقمية عبر شبكات «بي إن بي سمارت تشين» و«بيس» و«إيثيريوم» و«أوبتيميزم» و«بوليجون» و«أربيتروم» و«أفالانش» و«ترون»، من بينها XRP وCAKE وPENDLE وZRO وSUI وYFI وWLFI وSAND وMANA، إلى جانب رموز أخرى.

وأوضحت «باينانس» أنها حددت أولويات إعادة السحب استناداً إلى طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، مع استعادة كل زوج من الشبكة والأصل بصورة منفصلة، وبعد اجتياز فحوص أمنية مشددة. وأضافت أن أصولاً أخرى ستُضاف تباعاً بمجرد التأكد من جاهزيتها، محذرة من احتمال حدوث تأخيرات مؤقتة، أو استغراق المعاملات وقتاً أطول، نتيجة ارتفاع حجم الطلبات خلال مراحل إعادة التشغيل.

اختراق واسع النطاق

وتعود الواقعة إلى 29 أكتوبر، عندما تعرضت المحافظ الساخنة للمنصة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت، والمستخدمة في تنفيذ المعاملات، لاختراق أدى إلى تحويل أصول رقمية بقيمة تقدر بنحو 6.34 مليارات دولار. ووفقاً للبيانات الأولية التي نشرتها «باينانس»، استغل المهاجمون وصولاً غير مصرح به إلى خدمة داخلية لتوقيع معاملات المحافظ، وتمكنوا من تمرير تحويلات خارج آلية السحب المعتادة.

وأظهر التحقيق الأولي للمنصة أن الهجوم كان متعدد المراحل، وشمل اختراق أجهزة موظفين، واستخدام بيانات دخول وأدوات داخلية، قبل استغلال آلية تقنية في شبكة إيثيريوم، تُعرف باسم EIP-7702، لمنح عقد ذكي يتحكم فيه المهاجمون صلاحيات تنفيذ جزئية على إحدى المحافظ الساخنة. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» نسب الهجوم إلى مجموعة «تريدر ترايتور» المرتبطة بكوريا الشمالية.

تغطية الخسائر من أموال الشركة

وأكدت «باينانس» أن العملاء لن يتحملوا الخسائر الناجمة عن الاختراق، وأن المنصة ستغطي كامل قيمة الأصول المسروقة من مواردها وصندوق حماية المستخدمين وصندوق التأمين الخاص بالعقود الآجلة. وفي تحديثها الصادر في 4 نوفمبر، قالت إنها أعادت توفير نحو 98 % من قيمة الأصول المتأثرة، وإنها خصصت أكثر من 100 % من المبالغ اللازمة لتغطية الخسائر، مع استمرار شراء النسبة المتبقية من العملات الأقل سيولة عبر الأسواق وقنوات التداول المباشر.

كما أفادت المنصة بأن نحو 2.85 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالواقعة جرى تجميدها أو اعتراضها، وفق تقريرها الأولي الصادر في 3 نوفمبر، مع الإشارة إلى أن القيمة النهائية تخضع للمراجعة وتقلبات أسعار الأصول الرقمية.

وكانت المنصة قد أعادت فتح السحب لبعض الأصول في الأول من نوفمبر، قبل توسيع القائمة في تحديثات متتالية. وأظهرت بيانات أن العملاء سحبوا صافي 4.72 مليارات دولار بعد استئناف الخدمة، بما يعادل نحو 3 % من أصول المنصة، في حين سجلت «باينانس» تدفقات داخلة بقيمة 2.7 مليار دولار، وقالت إن وتيرة السحب بدأت تستقر بعد الارتفاع الأولي.