«هاكاثون أدنوك» يختبر قدرات 22 متخصصاً في حماية شبكات الطاقة من الهجمات السيبرانية

اختبر «هاكاثون أدنوك للذكاء الاصطناعي» قدرات 22 متخصصاً في الأمن السيبراني من الجهات الحكومية الإماراتية على حماية شبكات الطاقة والبنية التحتية الحيوية من التهديدات الرقمية، عبر تحديات تقنية متقدمة حاكت بيئات التشغيل الصناعية، وذلك خلال نهائيات المسابقة التي أقيمت في 4 نوفمبر على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».

واستقطبت المسابقة، التي استضافتها «أدنوك» بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ضمن برنامج «CyberAware»، أكثر من 400 متخصص خلال التصفيات الإلكترونية، فيما تولت أكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني تطوير التحديات وتنفيذ مختلف مراحل المنافسة، التي ركزت على أمن قطاع الطاقة والتهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأسفرت النهائيات عن فوز سيف الزعابي بالمركز الأول، وحلول ذياب الزعابي ثانياً، وروضة الحوسني ثالثاً، وجرى تكريم الفائزين في حفل أقيم بمركز أدنيك أبوظبي في 5 نوفمبر.

واعتمدت المنافسات على بيئة تدريب افتراضية متخصصة تحمل اسم «HELIOS»، طورتها الأكاديمية لمحاكاة البنية التقنية والتشغيلية لشبكات الطاقة، بما يشمل مركزاً افتراضياً للتحكم وأنظمة صناعية وشبكات داخلية مشابهة للتقنيات المستخدمة في القطاع. وزُوّد كل مشارك بنسخة مستقلة ومعزولة من الشبكة، لضمان سلامة الاختبارات وعدم اتصالها بأي أنظمة تشغيلية حقيقية.

وخاض المتنافسون تحدياً فردياً امتد أربع ساعات، تضمن عشر مراحل مترابطة لاختبار مهارات تحليل الشبكات واكتشاف الثغرات والتحقيق الجنائي الرقمي والهندسة العكسية وتقييم أمن أنظمة التحكم الصناعي. وتمكن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من اجتياز تسع مراحل، دون أن ينجح أي مشارك في إكمال التحدي بالكامل.

وقال جمعة الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «إكسبلويترز»، إن توفير شبكات افتراضية مستقلة للمشاركين أتاح لهم اختبار قدراتهم في بيئة تحاكي الأنظمة الصناعية الحقيقية، وتحت ضغط الوقت، مؤكداً أن الثغرات التي يكتشفها المتخصصون خلال هذه المنافسات تمنحهم خبرة عملية تساعدهم على تحديد نقاط الضعف ومعالجتها في الأنظمة التي يتولون حمايتها.

وتولت الأكاديمية إدارة المسابقة عبر منصتها «Hacking Dungeon»، من تسجيل المشاركين والتصفيات إلى تطوير التحديات وإدارة النهائيات وعرض النتائج مباشرة. وأقيمت التصفيات بين 12 و15 أكتوبر، وتضمنت ثمانية تحديات عملية، تأهل منها 23 متسابقاً، شارك 22 منهم في النهائيات.

وتبرز المسابقة أهمية التدريب التطبيقي والمحاكاة في رفع جاهزية الكفاءات الحكومية، وتعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدف قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية.