«فلاي أريستان» تستأنف رحلاتها المباشرة بين أكتاو ودبي 21 نوفمبر

أعلنت شركة «فلاي أريستان» (FlyArystan) استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين مدينة أكتاو الكازاخستانية ودبي، اعتباراً من 21 نوفمبر 2026، بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الثلاثاء والسبت، بما يعزز خيارات السفر المباشر بين الإمارة ومنطقة مانغيستاو في غرب كازاخستان.

ويأتي استئناف الخط قبيل انطلاق موسم السياحة الشتوي في دبي، بما يتيح للمسافرين الكازاخستانيين الوصول مباشرة إلى الإمارة والاستفادة من برنامجها الحافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال الأشهر المقبلة، دون الحاجة إلى رحلات ربط.

ويتزامن تشغيل الرحلات مع «مهرجان دبي للتسوق»، الذي يقام من 4 ديسمبر 2026 حتى 17 يناير 2027، واستمرار فعاليات «القرية العالمية» حتى مايو 2027، إلى جانب الوجهات الترفيهية والسياحية، ومنها «دبي ميراكل جاردن» و«موشنجيت» و«ليجولاند» و«ريال مدريد وورلد».

وتستفيد حركة السفر بين البلدين من إعفاء المواطنين الكازاخستانيين من تأشيرة الدخول إلى الإمارات لمدة تصل إلى 30 يوماً، شريطة ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر.

وبحسب جدول التشغيل، تغادر رحلة الثلاثاء مدينة أكتاو الساعة 5:15 صباحاً، لتصل إلى دبي الساعة 9:50 صباحاً، فيما تنطلق رحلة العودة من دبي الساعة 10:55 صباحاً، وتصل إلى أكتاو الساعة 5:25 مساءً.

أما رحلة السبت، فتغادر أكتاو الساعة 7:20 صباحاً، وتصل إلى دبي الساعة 11:55 صباحاً، بينما تقلع رحلة العودة من دبي الساعة 1:00 ظهراً، لتصل إلى أكتاو الساعة 7:30 مساءً، وجميع المواعيد بالتوقيت المحلي.