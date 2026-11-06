أدنوك توقع اتفاقية لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال إلى «غوجارات إنرجي» الهندية



أعلنت أدنوك، الجمعة، توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة غوجارات إنرجي المحدودة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند من محفظة الغاز الدولية التابعة لشركة XRG، ذراع أدنوك للاستثمارات الدولية. وتمثل الاتفاقية أول عملية بيع لهذا المورد الحيوي من محفظة أعمال XRG الدولية.

وبموجب الاتفاقية، ستتسلم شركة «غوجارات إنرجي» ما يصل إلى 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى عشر سنوات، بداية من عام 2028. وتُعد هذه خامس اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تبرمها أدنوك في الهند.

وبهذه المناسبة، قال راشد المزروعي، رئيس تسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال في أدنوك: «تسهم هذه الاتفاقية مع «غوجارات إنرجي» في ترسيخ شراكة أدنوك مع شركائها في قطاع الطاقة بالهند، وتمثل أول عملية بيع للغاز الطبيعي المسال من محفظة أعمال XRG الدولية، بما يؤكد التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة منه على المدى البعيد. ومن خلال منصة أدنوك المتكاملة لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، نربط محفظة أعمالنا الدولية المتنامية بالعملاء في المناطق الرئيسة عبر مختلف الأسواق العالمية، بالتزامن مع تزويد الهند بإمدادات موثوقة ومرنة وطويلة الأمد من هذا المورد الحيوي».

وتسهم الاتفاقية في تعزيز الزخم الذي تحققه منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي أطلقت في سوق أبوظبي العالمي في يوليو الماضي. ووقعت المنصة حتى الآن اتفاقيات توريد مع شركة «إنبكس» في اليابان، و«جلف جروب» في تايلاند، وشركة «غوجارات إنرجي» في الهند، ما يوسع نطاق حضور أدنوك في عدد من أهم قطاعات الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030، بما يسهم في ترسيخ مكانة أدنوك ضمن أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

كما تشكل الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة تطور XRG لتصبح شركة عالمية متكاملة في مجالي الغاز والغاز الطبيعي المسال. وتربط إمدادات الشركة من الغاز المنتجة خارج منطقة الخليج بالطلب في الهند عبر منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، بما يؤكد قدرتها على توفير إمدادات الغاز من محفظة أعمالها الدولية إلى عملائها في أنحاء العالم.

وقالت أفانتيكا سينغ أولاخ، العضو المنتدب لشركة «غوجارات إنرجي»: «تسعى «غوجارات إنرجي» و«أدنوك» من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكبيرة لتعاونهما. وتتمتع شركتنا بمكانة رائدة في السوق عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، مدعومة ببنية تحتية متطورة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وشبكة واسعة لتوزيع الغاز في المدن تغطي 44 مقاطعة ضمن ست ولايات، إلى جانب حضور تجاري متسارع النمو في الهند. ويعد الغاز الطبيعي ركيزة أساسية لدعم جهود الهند في الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف، باعتباره خياراً حيوياً منخفض الكربون يسهم في رفع الكفاءة الصناعية، ويوفر للأسر وقوداً أكثر أماناً للطهي، كما يسرع وتيرة نمو وسائل النقل الصديقة للبيئة».