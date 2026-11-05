البنك العربي سويسرا يفتتح مكتباً في أبوظبي ويعيّن فاليري نويل ‏رئيسة تنفيذية له





أعلن البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط (‏Arab Bank Switzerland ME Ltd‏)، الذراع الإقليمية للبنك العربي سويسرا المتخصص في الخدمات ‏المصرفية الخاصة، عن بدء عملياته في أبوظبي العالمي‎(ADGM) ‎، المركز المالي الدولي للعاصمة، بعد حصوله على تصريح لمزاولة الأنشطة المالية من ‏سلطة تنظيم الخدمات المالية.‏

ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في المنطقة، ويؤكد التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. ‏وسيستفيد البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط من خبرات المجموعة في مجال الأصول الرقمية لتقديم خدمات استشارية للمؤسسات المالية ‏والشركات وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، لمساعدتهم على الوصول إلى الأصول الرقمية وحفظها ‏وإدارتها ونقلها إلى الأجيال القادمة، ضمن الإطار التنظيمي المعتمد في أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏. ‏

ودعماً لطموحات المجموعة طويلة الأمد في المنطقة، تم تعيين فاليري نويل رئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط، مستفيدةً من ‏خبرتها الدولية التي تزيد على 30 عاماً في الأسواق المالية وإدارة الثروات والاستثمارات والتداول والأصول الرقمية. وخلال مسيرتها المهنية التي ‏انطلقت من جنيف، تولت نويل مناصب قيادية عليا لدى بنك إتش إس بي سي (‏HSBC‏) للخدمات المصرفية الخاصة، قبل انضمامها إلى مجموعة ‏سيز (‏Syz Group‏)، حيث شغلت منصب رئيسة التداول، وأشرفت على العمليات عبر فئات متعددة من الأصول، وقادت جهود تحديث البنية ‏التحتية للتداول في البنك.‏

وفي عام 2019، أصبح البنك العربي سويسرا أول بنك سويسري متخصص في الخدمات المصرفية الخاصة وخاضع لرقابة الهيئة السويسرية للرقابة ‏على الأسواق المالية، يقدم خدمات حفظ العملات المشفرة وتداولها. ومنذ ذلك الحين، وسّع البنك نطاق خدماته لتشمل التحصيص والإقراض ‏والتخطيط لنقل الأصول إلى الورثة، إلى جانب إطلاق منصة "ديجيتال إكسبلورر" التي تتيح للعملاء الاطلاع على أصولهم ومتابعة تطورات السوق ‏من خلال واجهة موحدة‎. ‎‏ ويمتد نشاط البنك في مجال الأصول الرقمية إلى عالم الفن، حيث أطلق في عام 2022 خدمات حفظ الرموز غير القابلة ‏للاستبدال، وبدأ في الوقت نفسه بتطوير مجموعة خاصة من الأعمال الفنية الرقمية، إلى جانب "جائزة البنك العربي سويسرا للفن الرقمي"، التي ‏تكرّم الفنانين العاملين في هذا المجال‎.‎

وفي تعليقه على الإعلان، قال‎ ‎راني جَبّان، نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي سويسرا: ‏‎"‎يمثل إطلاق عملياتنا في أبوظبي خطوة مهمة ضمن ‏استراتيجيتنا للنمو ومواصلة توسيع حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد رسخت العاصمة مكانتها بوصفها مركزاً رائداً للابتكار في مجالي ‏التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، ونتطلع إلى المساهمة الفاعلة في تطوير هذا القطاع من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا في المنطقة وتقديم ‏خدمات استشارية موثوقة لعملائنا تستند إلى إطار تنظيمي متكامل‎."‎‏ ‏‎ ‎

وأضاف: "يسرنا تعيين فاليري نويل رئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط، لما تتمتع به من خبرة واسعة في القطاع المالي تؤهلها ‏لقيادة أعمال البنك وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، وإرساء أسس متينة لنجاح عملياته الجديدة ونموها في ‏المستقبل‎."‎

قالت‎ ‎فاليري نويل، الرئيسة التنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط: ‏‎"‎نسعى إلى ترسيخ مكانة البنك العربي سويسرا كشريك يحظى ‏بثقة عملائه على المدى الطويل، ويدعمهم في مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الرقمية. فقد أصبحت الاستثمارات في هذا المجال ‏تشكل جزءاً متزايد الأهمية من استراتيجيات توزيع رؤوس الأموال لدى المؤسسات والمستثمرين، وهو ما يستدعي تطبيق المعايير الصارمة نفسها التي ‏تحكم الاستثمار في فئات الأصول التقليدية، بما يشمل الانضباط والشفافية والالتزام بأعلى المعايير المهنية. ونطمح إلى توظيف الخبرات الواسعة ‏للبنك العربي سويسرا والاستفادة من البيئة المالية المتطورة في أبوظبي وأطرها التنظيمية القوية، لبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا ومساعدتهم ‏على اغتنام الفرص الجديدة في السوق. ويسعدني أن أتولى قيادة هذه المرحلة الجديدة من مسيرة توسع المجموعة في المنطقة‎."‎

من جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي‎(ADGM)‎‏: "نهنئ البنك العربي سويسرا على إطلاق عملياته في أبوظبي ‏العالمي‎(ADGM) ‎، وتعكس هذه الخطوة تنامي إقبال المؤسسات المالية الدولية على أبوظبي وجهةً للتوسع والنمو، لا سيما في القطاعات المالية ‏المتخصصة مثل الأصول الرقمية. ويوفر أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏ بيئة أعمال متكاملة تجمع بين الخبرات الدولية والأطر التنظيمية المتطورة، بما ‏يدعم نمو المؤسسات وتوسع أعمالها. وتمثل خبرة البنك في الخدمات المصرفية الخاصة والأصول الرقمية إضافة مهمة للقطاع المالي في الإمارة، ‏وتسهم في تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من المؤسسات والأفراد."‏

ويأتي إطلاق عمليات البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏ عقب افتتاح مكتبه في مركز دبي المالي العالمي في يونيو ‏‏2026 – بقيادة رئيسه التنفيذي سمير عطالله – والذي يركز على تقديم خدمات إدارة الثروات لرواد الأعمال والمكاتب العائلية والأفراد ذوي ‏الملاءة المالية العالية. ومع بدء تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الأصول الرقمية من أبوظبي، بات البنك العربي سويسرا قادراً على تلبية ‏احتياجات عملائه في مجالي إدارة الأصول التقليدية والرقمية من خلال شركتيه في دولة الإمارات العربية المتحدة‎.‎‏ ويأتي هذا التوسع بعد مرحلة من ‏النمو الكبير شهدتها المجموعة، ارتفعت خلالها قيمة الأصول التي تديرها إلى ما يقارب 25 مليار دولار أمريكي، وشملت استحواذها في عام 2022 ‏على بنك غونيه السويسري العريق المتخصص في الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1845‏‎.‎