«ليانليان ديجيتك» تفتتح مكتبها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي رسمياً

أعلنت شركة «ليانليان ديجيتك» «Lianlian DigiTech»، المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، رسمياً افتتاح مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق خدماتها للمدفوعات العابرة للحدود وحلول إدارة الخزينة، وتعزيز حضورها في أسواق المنطقة انطلاقاً من دبي.



ويقع المكتب الجديد في «جيت فيليج» بمركز دبي المالي العالمي، ويأتي افتتاحه بعد حصول الشركة على ترخيص مزود خدمات الدفع من الفئة الثالثة (3D) من سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2026، ما يتيح لها تقديم خدمات دفع منظمة من المركز، والاستفادة من البيئة التنظيمية والمالية التي يوفرها لربط الأسواق الإقليمية والعالمية.



وتشمل الخدمات التي تعتزم الشركة تقديمها من دبي حلول تحصيل المدفوعات الدولية، وتحويل العملات وإدارة مخاطر تقلباتها، وتنفيذ المدفوعات للموردين حول العالم، إلى جانب أدوات إدارة الخزينة متعددة العملات، بما يدعم الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والتجارة الدولية.



ويعزز المكتب الجديد حضور الشركة في منظومة التجارة الرقمية بالمنطقة، إذ أشارت إلى شراكاتها القائمة مع منصات تجارية، من بينها «نون»، فضلاً عن دعم تسويات مدفوعات التجار على منصتي «أمازون الإمارات» و«أمازون السعودية»، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية للشركات العاملة عبر الحدود.



وتستند «Lianlian DigiTech» في توسعها إلى شبكة دولية تضم 68 ترخيصاً ومؤهلاً تنظيمياً، وتخدم أكثر من 13.3 مليون عميل، مع امتداد عملياتها إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة، ودعم التسويات بأكثر من 140 عملة، والتكامل مع أكثر من 180 منصة للتجارة الإلكترونية، وفق البيانات التي أوردتها الشركة.



ويعكس اختيار دبي مقراً إقليمياً للشركة تنامي دور الإمارة مركزاً للمدفوعات والتجارة العابرة للحدود، مستفيدة من بنيتها التحتية المالية ومنظومتها التنظيمية وموقعها الذي يربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.