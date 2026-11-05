دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتصميم والأثاث الفاخر مع استقطاب علامات جديدة

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصميم والإبداع، مدعومةً ببنية تحتية متطورة ومعارض متخصصة تستقطب أبرز العلامات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، تستعد علامة الأثاث الراقية «فلاير» التابعة لمجموعة شوبا لتسجيل ظهورها الأول في المنطقة خلال معرض داون تاون ديزاين 2026، حيث تستعرض رؤية تجمع بين الخبرة الإيطالية في التصميم والتقنيات التصنيعية المتقدمة في دولة الإمارات، ضمن تجربة متكاملة تعكس مفهوماً حديثاً لأسلوب الحياة المعاصر.

وفي هذا الإطار، وبعد الكشف عنها خلال أسبوع ميلانو للتصميم في أبريل الماضي، تستعد فلاير للكشف عن مجموعتها الموسعة في معرض داون تاون ديزاين، الذي يُقام من 4 إلى 8 نوفمبر 2026.

وتسجل العلامة ظهورها الأول على مستوى المنطقة من خلال أربع مساحات صُمّمت بعناية، تستعرض فيها رؤيتها لأسلوب الحياة العصري الذي يتجاوز الحدود، تمهيداً لافتتاح صالة عرضها في دبي.

تستند فلاير إلى خبرة مجموعة شوبا الممتدة لأكثر من خمسة عقود في التصميم الداخلي والأثاث المصمم حسب الطلب والتصنيع المتكامل، حيث تُنتج مجموعاتها في منشأة متخصصة في دولة الإمارات. وتعتمد العلامة على أنظمة التصنيع المتقدمة وفق معايير الثورة الصناعية الرابعة، والمعايير الهندسية الأوروبية وأحدث التقنيات الصناعية، ما يمنحها تحكماً كاملاً في جميع مراحل الإنتاج.

وقال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «تنطلق فلاير من طموح واضح يتمثل في بناء علامة تصميم تنشأ من دبي وتفرض حضورها على الساحة العالمية. ومن خلال الجمع بين ثقافة التصميم في ميلانو وخبرات شوبا التصنيعية، نمتلك الأسس الإبداعية والتقنية اللازمة لتحقيق هذا الطموح.

والنتيجة هي علامة تتمتع بهوية متفردة، تستلهم ملامحها من ثقافات متنوعة، دون أي مساومة على الدقة وجودة التنفيذ. يجسد ظهورنا الأول في معرض داون تاون ديزاين هذه الرؤية على أرض الواقع، حيث نقدم مجموعتنا وأسلوب الحياة الذي تعبر عنه للمرة الأولى في المنطقة».

تتجسد هذه الرؤية في معرض داون تاون ديزاين ضمن مساحة عرض تبلغ 300 متر مربع، صُممت على هيئة رواق مفتوح تتوالى فيه الأقواس، لتروي تفاصيل الحياة التي تدور حول قطع الأثاث. وتحت شعار «بين المساحات والأماكن والخامات»، يضم العرض أربع مساحات متميزة تتيح للزوار اكتشاف أسلوب حياة يتناغم مع تنوع الثقافات، ويجمع بين الطابع الشخصي والتجارب الحسية.

وقال أنوج جاين، الرئيس التنفيذي لشركتَي شوبا للأثاث وفلاير: «نطمح أن ترسخ فلاير مكانة في المنازل والمشاريع حول العالم.

ونسعى إلى تطوير مجموعة تتمتع بهوية واضحة، تنسجم قطعها بسلاسة مع التصاميم الداخلية القائمة أو تتكامل لتشكل مساحات متناسقة.

ويمثل معرض داون تاون ديزاين فرصتنا الأولى لتقديم هذه التجربة إلى المنطقة، وإتاحة المجال أمام المهندسين المعماريين والمصممين والعملاء لاكتشاف الراحة التي توفرها قطع الأثاث، والتعرف عن قرب إلى خاماتها وتفاصيلها الدقيقة. وستمنح صالة عرضنا المرتقبة في دبي هذه العلاقة وجهة دائمة».