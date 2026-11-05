«إن آر تي سي» تدشن منشأة «تازا» في جبل علي باستثمار 50 مليون درهم

أعلنت مجموعة «إن آر تي سي» عن تدشين منشأة «تازا» في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بدبي، باستثمار بلغ 50 مليون درهم، لتواصل المجموعة بذلك تعزيز قدراتها في مجال الأغذية الطازجة ذات القيمة المضافة. وقد صُممت المنشأة الجديدة لتلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء، وستدعم قطاع مطاعم الخدمة السريعة، ومشغلي قطاع الضيافة، وتجار التجزئة، والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات الغذائية.



وتمتد المنشأة على مساحة تزيد على 60 ألف قدم مربع، وتجمع بين عمليات تحضير المنتجات الطازجة، وغسلها وتعقيمها، وتقطيعها، ومعالجة العصائر، إضافة إلى توفير خيارات تغليف مرنة. وتتميز المنشأة بتنوع أساليب التجهيز وخيارات الأحجام والتغليف التي يتم تصميمها خصيصاً لتلبية مواصفات منتجات العملاء ومتطلباتهم التشغيلية.



وتجمع المنشأة بين عمليات المعالجة شبه الآلية وخيارات مرنة للتحضير والتعبئة، بما في ذلك تقطيع الخضروات حسب الطلب، وتحديد أحجام الحصص، وتوفير المنتجات بكميات كبيرة، بالإضافة إلى حلول للعلامات التجارية الخاصة.

وتساهم مناطق المعالجة المنفصلة، والبيئات ذات درجات الحرارة المضبوطة، وإجراءات المناولة المحددة بدقة، في تعزيز معايير النظافة وجودة المنتج، ما يساعد مطاعم الخدمة السريعة، ومشغلي قطاع الضيافة، وتجار التجزئة على تبسيط عمليات التحضير والشراء.



وقال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن آر تي سي»: «تمثل المنشأة الجديدة خطوة استراتيجية في مسيرة النمو التي تشهدها «إن آر تي سي» نحو بناء سلسلة توريد غذائية أكثر تكاملاً؛ حيث نجمع بين عمليات التوريد وتوزيع المنتجات الطازجة وبين معالجتها لإضافة قيمة نوعية وتقديم حلول غذائية جاهزة للاستخدام المباشر من قبل العملاء».

وأضاف: «في قطاع الأغذية الطازجة، لم تعد الميزة التنافسية تعتمد على التوريد فحسب، فاليوم يحتاج العملاء إلى الاتساق في الجودة، والسهولة في التعامل، ومنتجات محضرة بدقة وفقاً لمتطلباتهم المحددة.

ومن خلال منشأة «تازا» الجديدة، فإننا نعزز قدراتنا لتلبية هذه الاحتياجات، مستندين في ذلك إلى خبرة تزيد على خمسة عقود في مجال المنتجات الطازجة». وتابع الرفاعي: «لا شك أن الحضور الراسخ لمجموعة «إن آر تي سي» في قطاعات خدمات الطعام والضيافة وتجزئة الأغذية يوفر منصة مثالية للمرحلة التالية من نمو «تازا».

وقد تم تصميم المنشأة لتلبية المتطلبات المتنوعة لهذه القطاعات، بدءاً من ضمان ثبات مواصفات المنتجات وأحجام الحصص، وصولاً إلى توفير خيارات التعبئة المخصصة وتلبية احتياجات التحضير للمطابخ ذات الإنتاجية العالية».



ومع الأخذ في الاعتبار ما تقدمه حالياً من الخضروات الطازجة المقطعة والعصائر، تعتزم علامة «إن آر تي سي تازا» التوسع في فئات الأغذية التي تركز على سهولة الاستهلاك، مثل السندويشات، واللفائف المحشوة، والصلصات والمقبلات، والأطباق ذات الطابع الأوروبي، والوجبات الصحية المحضرة مسبقاً.. كما أن التشغيل المقترح لمطبخ بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 2000 وجبة يومياً، من شأنه أن يعزز حضور الشركة في قطاع الوجبات الجاهزة للأكل، حيث يشكل قطاع مطاعم الخدمة السريعة أولوية رئيسية للنمو.

وتطمح العلامة أن يشكل هذا القطاع نحو 20 % من حجم أعمالها في العام الأول، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 40 % خلال ثلاث سنوات.



ويستند هذا التوسع إلى شبكة قوية من سلاسل التوريد التي تمتلكها مجموعة «إن آر تي سي»، والتي تنتشر في أكثر من 50 دولة، وتتولى مناولة نحو مليون طن من المنتجات الطازجة سنوياً.

ومن خلال الاستفادة من هذه القدرة الكبيرة على التوريد وتعزيز عمليات تحضير المنتجات لتصبح جاهزة لتلبية احتياجات العملاء، تهدف المجموعة إلى تعزيز مكانة علامة «إن آر تي سي تازا» بما يمكنها من تحقيق قيمة مضافة أكبر على امتداد سلسلة الأغذية الطازجة، وتوسيع نطاق منتجاتها، وتلبية المتطلبات المتغيرة لقطاع الخدمات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.