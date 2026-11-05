17.1 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» في 9 أشهر بنمو 16.8%

أعلنت إعمار العقارية عن تحقيقها إيرادات بقيمة 37.5 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، بزيادة 13% على أساس سنوي، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 19.7 مليار درهم (5.4 مليارات دولار)، بنمو 19%، وصافي أرباح قبل احتساب الضرائب بقيمة 19.8 مليار درهم (5.4 مليارات دولار)، بارتفاع 18%، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 17.109 مليار درهم مقارنة مع 14.647 مليار درهم، بنمو 16.8%.

وبلغت المبيعات العقارية للمجموعة 34.7 مليار درهم (9.4 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وأطلقت إعمار 14 مشروعاً ضمن مجمّعاتها المتكاملة خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المبيعات العقارية للمشاريع قيد الإنجاز 158.8 مليار درهم (43.2 مليار دولار) حتى 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي، ما يعزز وضوح الإيرادات المحتسبة خلال السنوات المقبلة.

وبلغت الإيرادات الإجمالية 37.5 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، بارتفاع 13% مقارنةً بـ33.1 مليار درهم (9.0 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأقرّ مجلس الإدارة توزيعات أرباح استثنائية لمرة واحدة بقيمة 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، بواقع 0.5 درهم للسهم، ما يعادل 50% من رأس المال، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح السنوية المعتادة للشركة. وارتكزت هذه التوزيعات على أداء أرباح الشركة خلال العام، مؤكدة تركيز إعمار على تعزيز عوائد مساهميها.

ويبلغ رصيد أراضي المجموعة نحو 604 ملايين قدم مربعة من الفرص التطويرية، منها 315 مليون قدم مربعة داخل دولة الإمارات، ما يدعم محفظة مشاريعها المستقبلية. ويشكّل هذا الرصيد ركيزة استراتيجية لدعم التوسع المستمر للمجموعة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وسلّمت إعمار أكثر من 4800 وحدة سكنية في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وحتى 30 سبتمبر 2026، شهدت أعمال أكثر من 80% من المشاريع الجاري تنفيذها في الدولة تقدماً ملحوظاً على جداولها الزمنية.

وأرست إعمار للتطوير 23 عقداً للأعمال الرئيسية بقيمة 13.5 مليار درهم (3.7 مليارات دولار)، و43 عقداً لأعمال البنية التحتية بقيمة 4.3 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لدعم تنفيذ أعمال الإنشاء والبنية التحتية في مجمّعاتها.

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: تعكس نتائجنا للأشهر التسعة الماضية حجم العمل الدؤوب المُنجز عبر مختلف قطاعات أعمالنا، بدءاً من مواقع الإنشاءات وتسليم الوحدات وصولاً إلى الإدارة اليومية لمختلف وجهاتنا. إن شراء عقار يمثل التزاماً كبيراً، ولا تنتهي مسؤوليتنا تجاه عملائنا بإتمام عملية البيع بل تمتد إلى ما بعد ذلك بكثير. ونحن نكتسب ثقتهم من خلال الجودة التي نقدّمها، والأداء المتميّز لمجمعاتنا السكنية على المدى الطويل. وهذا ما تركز عليه فرق العمل لدينا، في حين نواصل الاستثمار في المرحلة المقبلة من مسيرة نمو إعمار.

وأضاف: لقد رسمت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات مساراً واضحاً لمستقبل البلاد. وبالنسبة لقطاع الأعمال، فإنّ هذه الرؤية الواضحة تمثل ركيزة لاتخاذ القرارات التي تمتد آثارها لمدى أبعد بكثير من مجرد فترة مالية واحدة. وسنواصل الإسهام في هذا المسار من خلال الاستثمار، وتقديم الأفكار المبتكرة، وتطوير الوجهات التي تلبي احتياجات التركيبة السكانية المتنامية.

وأكد أن الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات تمنح الشركات الثقة للاستثمار في المستقبل. ومع استمرار نمو دبي، سنواصل التخطيط بعناية، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير مجمّعات تخدم المدينة لأجيال مقبلة.

إعمار للتطوير

أعلنت شركة «إعمار للتطوير» عن تحقيق إيرادات بقيمة 22.2 مليار درهم (6.0 مليارات دولار)، بزيادة 26% على أساس سنوي، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 11.4 مليار درهم (3.1 مليارات دولار)، بنمو 28%، وصافي أرباح بعد احتساب الضرائب بقيمة 10.8 مليارات درهم (2.9 مليار دولار)، بارتفاع 24%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 (من يناير إلى سبتمبر).

وسجّلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 26.2 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 119.8 مليار درهم (32.6 مليار دولار) حتى 30 سبتمبر 2026، ما يعزز وضوح الإيرادات المستقبلية ويدعم الخطط التطويرية طويلة الأجل للشركة.

وبلغت الإيرادات 22.2 مليار درهم (6.0 مليارات دولار)، بزيادة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، مدعومةً بالتقدم في أعمال الإنشاء وتسجيل إيرادات من مبيعات المشاريع الجاري تنفيذها.

أعمال التطوير الدولية

واصلت أعمال التطوير الدولية الإسهام في تنويع مصادر أرباح المجموعة، مدعومةً باستمرار التنفيذ التشغيلي في أسواقها الرئيسية، لا سيما في مصر والهند.

وبلغت المبيعات العقارية 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار)، بزيادة 5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغت الإيرادات 1.6 مليار درهم (0.4 مليار دولار)، بنمو 16% على أساس سنوي، وشكّلت نحو 4.3% من إجمالي إيرادات المجموعة.

مراكز التسوق والتجزئة

واصلت محفظة إعمار في قطاعات مراكز التسوق، والتجزئة، والتأجير التجاري الإسهام في الإيرادات المستمرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومةً بنشاط التأجير ونسب الإشغال عبر وجهاتها. كما واصلت المحفظة الاستفادة من استقرار إيرادات التأجير، مرتكزةً على هيكل يعتمد في معظمه على الإيجارات الأساسية، ما يعزز مرونة الإيرادات.

وبلغت الإيرادات 5.2 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، بزيادة 10% مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار )، بارتفاع 8% على أساس سنوي.

وبلغت نسبة الإشغال نحو 98% على امتداد المحفظة حتى 30 سبتمبر 2026.

وشملت الإضافات إلى جانب عروض التجزئة في دبي مول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام افتتاح أول متجر لـ«بريمارك» في دولة الإمارات، وثاني متجر لـ«ألتا بيوتي» في الدولة، إلى جانب افتتاح متاجر فاخرة جديدة في فاشن أفنيو.

الضيافة والتسلية والترفيه

واصلت محفظة إعمار في قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه الإسهام في الإيرادات المستمرة للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، رغم تأثر الأداء بانخفاض أعداد الزوار الدوليين على مستوى المنطقة. وأسهم الطلب المحلي والسياحة الداخلية في تعويض هذا الانخفاض جزئياً، في حين حافظت المجموعة على تركيزها على الكفاءة التشغيلية، وضبط التكاليف، وتعزيز تجربة الضيوف عبر مختلف فنادقها ومعالمها ووجهاتها.

وبلغت الإيرادات 2.4 مليار درهم (0.7 مليار دولار).

وبلغ متوسط إشغال الفنادق في الإمارات 63% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ80% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سبتمبر، وسّعت مجموعة إعمار للضيافة محفظتها العصرية بافتتاح فندق فيدا الجادة، مسجّلةً دخول علامة فيدا للفنادق والمنتجعات إلى إمارة الشارقة للمرة الأولى. ويقع الفندق المصنّف من فئة خمس نجوم ضمن مشروع الجادة، ويضم 175 غرفة وجناحاً، إلى جانب شقق فندقية، ووحدات سكنية، ومطاعم، ومرافق الصحة والعافية، وقاعات الاجتماعات.

الإيرادات المستمرة

واصلت أعمال إعمار المولّدة للإيرادات المستمرة، والتي تشمل مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية والترفيه، والتأجير التجاري، تنويع مصادر أرباح المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وتوفر هذه المحفظة، التي ترتكز على الوجهات الرئيسية للمجموعة، تدفقات دخل مستمرة ومستقرة تدعم نمو إعمار على المدى الطويل.

وبلغت الإيرادات المستمرة 7.6 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، ما يتماشى عموماً مع مستواها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وبلغت الأرباح من الإيرادات المستمرة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5.9 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، ما يتماشى عموماً مع مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.