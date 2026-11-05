762 مليون درهم أرباح «إمباور» في 9 أشهر بنمو 10.6 %

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي عكست مواصلة تحقيق نمو مستدام، وتوليد تدفقات نقدية تشغيلية قوية، إلى جانب التوسع المستمر في شبكة تبريد المناطق التابعة لها في مختلف أنحاء دبي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، سجلت «إمباور» إيرادات بلغت 2.71 مليار درهم، وصافي ربح بعد الضريبة قدره 762 مليون درهم، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 4.6 % و10.6 % على التوالي. كما ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين إلى 756 مليون درهم، مقارنةً بـ 681 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وخلال الربع الثالث من 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.19 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 459 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.1 %. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الثالث بنسبة 2.7 %، ليصل إلى 294 مليون درهم. ويعكس الأداء خلال الربع الثالث استمرار النمو في قاعدة المتعاملين المستفيدين من خدمات المؤسسة، إلى جانب التأثيرات الموسمية المرتبطة بالطلب على خدمات تبريد المناطق.

متانة التدفقات النقدية واستدامة العوائد للمساهمين

واصلت «إمباور» تحقيق أداء مالي قوي، حيث بلغ رصيد النقد وما يعادله 2.84 مليار درهم بنهاية 30 سبتمبر 2026، فيما سجل صافي الدين نحو 2.66 مليار درهم، بما يعادل 1.6 مرة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتعكس هذه المؤشرات كفاءة المؤسسة في إدارة مواردها المالية، والحفاظ على مستويات مدروسة من المديونية، مع مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية، ودعم توسع أعمالها.

وفي إطار نهجها الرامي إلى تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، واصلت «إمباور» توزيع أرباح نقدية منتظمة على مساهميها، حيث بلغ إجمالي التوزيعات خلال عام 2026 نحو 875 مليون درهم. وشملت هذه التوزيعات 437.5 مليون درهم عن السنة المالية 2025، تم صرفها في أبريل 2026، و437.5 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026، تم صرفها في أكتوبر من العام ذاته، بواقع 0.04375 درهم للسهم الواحد لكل توزيع. ويؤكد ذلك حرص المؤسسة على مواصلة تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين، بما يعزز ثقتهم بأدائها وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل.

نمو القدرة التعاقدية والقدرة الموصلة

بلغت القدرة المتعاقد عليها لـ «إمباور» 2.06 مليون طن تبريد بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 110,000 طن تبريد منذ ديسمبر 2025. كما ارتفعت القدرة الموصلة بنحو 84,000 طن تبريد خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 1.74 مليون طن تبريد. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أبرمت «إمباور» 94 اتفاقية جديدة ضمن مناطق امتيازاتها الحالية، بما يدعم فرص التوسع المستقبلية، ويعزز آفاق تحقيق إيرادات متكررة.

كما وقّعت المؤسسة اتفاقية مع «مِراس العقارية»، لتزويد مشروع «سيتي ووك – المرحلة الثالثة» بخدمات تبريد المناطق، بقدرة إجمالية تبلغ 15,200 طن تبريد. وخلال الربع الثالث، وقّعت «إمباور» أيضاً اتفاقية مع «بن غاطي للتطوير العقاري»، لتوفير خدمات تبريد المناطق لمشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» في ميدان، بقدرة تعاقدية بلغت 37,000 طن تبريد.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تعكس نتائجنا قوة نموذج أعمال المؤسسة، وقدرتها على تحقيق نمو مربح، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الحيوية لقطاع التبريد في دبي. كما يعزز النمو المتواصل في كل من القدرة التعاقدية والقدرة الموصلة آفاق أعمالنا على المدى الطويل، ويؤكد متانة أسس نموها المستقبلي. ونواصل التركيز على ضمان موثوقية تقديم خدماتنا، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والإدارة المدروسة للاستثمارات الرأسمالية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، ودعم طموحات دبي في مجال كفاءة الطاقة».