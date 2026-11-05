«مِراس» تكشف ملامح الحياة المستقبلية في حي دبي للتصميم

تستعرض «مِراس»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، ملامح مستقبل الحياة في حي دبي للتصميم، من خلال عمل تركيبي يستلهم المخطط الرئيس للحي، وذلك ضمن مشاركتها في «أسبوع دبي للتصميم 2026»، بصفتها «شريك العيش الإبداعي» للحدث، عبر مساحة تفاعلية تجمع التصميم والثقافة والفنون والموسيقى، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.

ويحمل العمل عنوان «مساحة مِراس للعيش الإبداعي»، وقد جرى تصميمه بالتعاون مع «استوديو دويت»، ليقدم تصوراً بصرياً وتجريبياً للمناطق الخمس التي يتألف منها المخطط الرئيس لحي دبي للتصميم، وهي «كريكسايد» و«ديزاين كوارتر» و«سوهو» و«ذا سانكتشواري» و«ذا مايند سبيس». ويعكس التصميم رؤية متكاملة للحي، تتداخل فيها المساحات السكنية والعامة والتجارب الثقافية، بما يجعل الإبداع عنصراً حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية.

وتأتي هذه المشاركة لتسلط الضوء على البعد الذي يتجاوز التصميم المعماري في تطوير الوجهات الحضرية، من خلال إبراز دور الثقافة والمساحات المشتركة والتفاعل الاجتماعي في تشكيل هوية المكان وتعزيز جاذبيته. وتتيح المساحة للزوار استكشاف المخطط الرئيس للحي من منظور أوسع، يتناول طبيعة الحياة التي يمكن أن تنشأ في بيئة تتكامل فيها المساكن مع الأنشطة الإبداعية والتجارب المجتمعية.

ويتضمن البرنامج جلسات حوارية، وورش عمل تتناول محاور متنوعة، من بينها إسهام التصميم في دعم الاقتصاد الإبداعي، والمراحل التي تمر بها الأفكار قبل تحولها إلى تصاميم ملموسة، فضلاً عن تطور حي دبي للتصميم «d3»، وتعاظم دوره مركزاً للإبداع في دبي. كما تناقش الجلسات أثر التصميم المدروس في تعزيز ارتباط الإنسان بالمكان، وتوفير بيئة حاضنة للمجتمعات الإبداعية التي تسهم في منح الوجهات طابعها المميز.

وتشارك «مِراس» في الحدث إلى جانب مجموعة من شركائها في مجالي العمارة والتصميم الإبداعي، من بينهم «سكيدموري أوينغس وميريل» و«وودز باغوت» و«U+A»، إضافة إلى نخبة من المتخصصين والمبدعين في دبي، بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل التصميم والبيئات الحضرية.

ولا تقتصر التجربة على الجوانب البصرية والنقاشات المهنية، إذ تمتد إلى الفعاليات المسائية التي تستضيفها منطقة «سوهو» ضمن المساحة، وتشمل جلسات موسيقية يومية، يشارك فيها منسقو الموسيقى بن بالاس ودي جي ليوتيك وكاروهات، لتضيف بُعداً اجتماعياً وثقافياً إلى البرنامج، وتوفر مساحة للقاء والتفاعل بين الزوار.

وتقدم «مساحة مِراس للعيش الإبداعي» بذلك قراءة لتصورات الحياة المستقبلية في حي دبي للتصميم، حيث لا ينحصر دور التصميم في تشكيل المباني والفراغات، بل يمتد إلى تنظيم التجارب اليومية، وتعزيز التواصل بين السكان والزوار، وإيجاد بيئة تتكامل فيها الحياة السكنية مع الثقافة والإبداع.

ويعكس العمل توجه «مِراس» نحو تطوير وجهات يكون التصميم جزءاً أساسياً من هويتها، وتجربة العيش فيها، بحيث لا يقتصر أثره على المظهر العمراني، بل يشمل طبيعة التفاعل مع المكان، والأنشطة التي يحتضنها، وأنماط الحياة التي يتيحها.