«إمارات» توسع شراكاتها لتطوير مشروعات الغاز في الدولة

وقّعت شركة الإمارات للبترول «إمارات»، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع «مجموعة الفنار للغاز»، بهدف استكشاف وتطوير فرص جديدة في إمدادات الغاز الطبيعي والبنية التحتية المرتبطة بها، من خلال الجمع بين القدرات التجارية والتوريدية لـ «إمارات»، وخبرات «الفنار للغاز» في تطوير مشروعات البنية التحتية وتشغيلها، بما يعزز تنوع حلول الطاقة المقدمة للعملاء في دولة الإمارات.

وجرى توقيع المذكرة على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لتأسيس إطار للتعاون في تحديد الفرص الواعدة في سوق الغاز، ودراسة احتياجات العملاء، وتطوير المشروعات اللازمة لتلبيتها، عبر تكامل يمتد من تحديد الطلب والتخطيط الأولي، إلى أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة.

وبموجب الاتفاق، تتولى «إمارات» تحديد الفرص المحتملة، والتواصل مع العملاء للتعرف إلى احتياجاتهم من الغاز، فيما تتعاون الشركتان في تطوير البنية التحتية المطلوبة وتشغيلها. ويغطي نطاق التعاون إمدادات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المضغوط، وأنظمة الغاز المركزية، ووصلات خطوط نقل الغاز، إلى جانب حلول متكاملة أخرى ترتبط بهذه الأنشطة.

ويركز التعاون على تلبية احتياجات العملاء التجاريين ومتطلبات إمدادات الغاز للمدن، من خلال نهج متكامل لتطوير المشروعات، يضمن تنسيق مختلف مراحل التنفيذ، بدءاً من دراسات التخطيط والتصميم، مروراً بالهندسة والإنشاءات، وصولاً إلى التشغيل والصيانة على المدى الطويل. ويتيح هذا النموذج الجمع بين معرفة احتياجات السوق، والقدرة على تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير الإمدادات بصورة موثوقة.

وقال نبيل بطي بن بطي المهيري الرئيس التنفيذي لدائرة عمليات الغاز الطبيعي في «إمارات»، إن احتياجات الشركات والمجتمعات المحلية من الطاقة، تشهد تطوراً مستمراً، ما يفتح المجال أمام فرص جديدة لتقديم حلول أكثر تكاملاً في إمدادات الغاز والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأضاف أن التعاون مع «مجموعة الفنار للغاز»، يتيح استكشاف فرص جديدة، وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة أكبر، إلى جانب توسيع قدرات «إمارات» في مجالات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المضغوط وحلول البنية التحتية ذات الصلة. وأكد أن الشركة تركز على تطوير فرص تحقق قيمة تجارية مستدامة، وتسهم في الوقت نفسه في تعزيز البنية التحتية للطاقة الداعمة للنشاط الاقتصادي والتنمية في مختلف أنحاء الدولة.

من جانبه، قال خالد بن سعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز، إن خبرات المجموعة في دراسات الجدوى والهندسة والإنشاءات والتشغيل التجريبي والعمليات التشغيلية، تتكامل مع قدرات «إمارات» في إمدادات الغاز وانتشارها التجاري.

وأشار إلى تطلّع المجموعة لاستكشاف فرص تستفيد من هذا التكامل، لتطوير بنية تحتية للغاز، تتسم بالأمان والموثوقية والكفاءة، وتلبي احتياجات مختلف فئات العملاء.

وتأتي المذكرة ضمن توجه «إمارات» إلى توسيع نطاق أعمالها عبر شراكات استراتيجية، تدعم تطوير قدراتها الأساسية في قطاع الطاقة، وتفتح مجالات جديدة لتقديم حلول عملية للعملاء والقطاعات الاقتصادية التي تخدمها، بما يعزز دورها في مواكبة تطورات سوق الطاقة في الدولة.