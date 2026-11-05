«مصدر» تتوسع بإنشاء 3 مشاريع لتخزين الطاقة في إسبانيا

بدأت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «إنديسا» الإسبانية أعمال إنشاء ثلاثة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في إسبانيا، باستثمارات إجمالية تبلغ 103.6 ملايين درهم (25.2 مليون يورو)، وبقدرة تخزين تصل إلى 60.16 ميغاواط وسعة إجمالية تبلغ 120.34 ميغاواط ساعة، في خطوة تعزز توظيف حلول التخزين لدعم استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة دمج الطاقة المتجددة.

وتقام المشاريع الثلاثة في منطقتي إكستريمادورا والأندلس، وسترتبط بمحطات قائمة للطاقة الشمسية، بما يتيح تخزين جزء من الكهرباء المنتجة خلال فترات التوليد وإعادة ضخها في الشبكة عند الحاجة، ويسهم في تعزيز مرونة الإمدادات وتحسين الاستفادة من الطاقة النظيفة.

ويشمل المشروع الأول «أرديلا»، الذي سيضاف إلى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 44 ميغاواط في بلدة فريخينال دي لا سييرا بمقاطعة باداخوز، فيما يقام مشروعا «لا فيغا 1» و«لا فيغا 2» إلى جانب محطتين للطاقة الشمسية في بلدة تيبا بمقاطعة مالقة.

وتعد هذه المشاريع أولى مبادرات تخزين الطاقة التي تطورها الشركتان في إطار شراكتهما التي تأسست عام 2024، عقب استحواذ «مصدر» على حصة في محفظة من أصول الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابعة لـ«إنديسا» في إسبانيا.

وقال الدكتور إبراهيم المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في «مصدر»، إن إسبانيا من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في أوروبا، ما يتطلب توفير إمدادات كهرباء آمنة ومرنة تواكب احتياجات النمو. وأوضح أن المشاريع الجديدة ستدعم دمج المزيد من الطاقة النظيفة في الشبكة وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء، كما تجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع نشر تقنيات الطاقة المتقدمة وتطوير حلول مرونة الشبكات.

وأضاف أن هذه المشروعات تستند إلى الشراكة القائمة مع «إنديسا»، وتسهم في توسيع محفظة «مصدر» في شبه الجزيرة الإيبيرية، مؤكداً تطلع الشركة إلى مواصلة استثماراتها في إسبانيا ودعم طموحاتها الاقتصادية.

وستعتمد الأنظمة الثلاثة على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، إلى جانب محولات كهربائية متطورة لتنظيم تردد الشبكة. وتوفر هذه التقنيات استجابة سريعة للتغيرات المفاجئة في التردد، كما تتيح ما يعرف بالقصور الذاتي الاصطناعي، الذي يحاكي بعض خصائص وحدات توليد الكهرباء التقليدية العاملة بالوقود الحراري أو الطاقة الكهرومائية، بما يعزز استقرار الشبكة مع ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة.

ويستحوذ مشروع «أرديلا» على الحصة الأكبر من القدرة التخزينية، إذ يوفر قدرة تبلغ 36.10 ميغاواط وسعة تصل إلى 72.20 ميغاواط ساعة، عبر 12 حاوية للبطاريات، بما يعادل استهلاك نحو 8100 منزل في إسبانيا من الكهرباء يومياً، وفق بيانات المشروع.

أما «لا فيغا 1» و«لا فيغا 2»، فيوفر كل منهما قدرة تخزين تبلغ 12.03 ميغاواط وسعة 24.07 ميغاواط ساعة، من خلال أربع حاويات للبطاريات في كل موقع. وتبلغ السعة الإجمالية للمشروعين ما يعادل الاستهلاك اليومي للكهرباء لنحو 5400 منزل. ومن المتوقع دخول المشاريع الثلاثة حيز التشغيل بنهاية عام 2027.

وعلى صعيد الأثر الاقتصادي المحلي، من المتوقع أن توفر أعمال الإنشاء نحو 50 فرصة عمل، مع إعطاء الأولوية للمواد والخدمات من الموردين الأوروبيين، بما يشمل المحولات الكهربائية والأنظمة المساندة وخدمات الاتصالات والربط. كما ستتعاون «مصدر» في مشروع «أرديلا» مع مجلس بلدية فريخينال دي لا سييرا لتنفيذ مبادرات تستهدف تحسين المرافق والخدمات المحلية، إلى جانب تخصيص جزء من الميزانية لبرامج التدريب.

ويتضمن التعاون أيضاً إجراء أبحاث واختبارات للتحقق من الأداء التقني للأنظمة، بالتنسيق مع مركز بحوث موارد الطاقة واستهلاكها (CIRCE) ومعهد البحوث التكنولوجية (IIT) بجامعة كوميلاس البابوية، بما يشمل اختبارات ميدانية ودراسات حول تشغيل البطاريات في تنظيم تردد الشبكة الكهربائية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشاريع «مصدر» قيد التشغيل في شبه الجزيرة الإيبيرية 4.1 غيغاواط، إلى جانب مشاريع قيد التطوير بقدرة تقارب غيغاواط واحد. وتندرج الاستثمارات الجديدة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع محفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجددة، مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.