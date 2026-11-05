«سياحة دبي» تنضم إلى «أوتوميكانيكا 2026» لدعم توجهات السوق



يستعد معرض «أوتوميكانيكا دبي 2026» لاستضافة شركات خدمات المركبات والجهات الحكومية، في وقت يشهد فيه القطاع تحولات متسارعة، بفعل تطورات التجارة الدولية، وتدفقات الاستثمار وتغير احتياجات التنقل.

ويُقام المعرض في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تنضم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها الشريك الرسمي للمدينة المضيفة.

وتكتسب الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أهمية متزايدة، مع استجابة قطاع خدمات المركبات لأحدث تطورات تقنيات المركبات وسلاسل الإمداد واحتياجات العملاء، ويُسهم الجمع بين رؤى القطاع الحكومي والخبرات التجارية في مساعدة الشركات على فهم توجهات السوق والتخطيط للنمو. وتزداد أهمية هذا التعاون بفضل التطورات المتسارعة في قطاع المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة، وانعكاساتها على قدرات ورش الصيانة والتدريب التقني والبنية التحتية.

ويُسهم الدعم المستمر من هيئة الطرق والمواصلات في إثراء النقاش الأوسع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في وقت تدرس فيه شركات خدمات المركبات انعكاسات التنقل الأكثر ذكاءً وتقنيات المركبات المتطورة.

وتُثري اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية النقاشات المتعلقة بالتنقل المستدام ومستقبله، بما يُكمل الخبرات العملية للشركات التي تورد المركبات وتتولى صيانتها، ويواكب التحولات التي يشهدها قطاع المركبات.

وتبرز شراكة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دور الإمارة كمركز تجاري عالمي، يربط قطاع خدمات المركبات بالتجارة الدولية ونمو الأعمال وفرص الاستثمار التي تشكل ركائز أساسية في أجندة دبي الاقتصادية D33. ويوفر المعرض ملتقى للموردين والمشترين وشركاء الأعمال المحتملين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأسواق الرئيسة في رابطة الدول المستقلة. وقد تجسد نطاقه الدولي الراسخ في دورة عام 2025، التي استقبلت زواراً من 162 دولة.

وتنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، ورفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم على مدى العقد، وتعزيز مكانتها ضمن أهم خمسة مراكز لوجستية في العالم.

منصة دولية

وفي هذا السياق، يوفر «أوتوميكانيكا دبي» منصة دولية تجمع شركات قطاع خدمات المركبات والموردين والمشترين، وتتيح فرصاً لإبرام الصفقات التجارية، وبناء الشراكات، وتوسيع نطاق الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبعد استضافة 22 دورة في مركز دبي التجاري العالمي، ينتقل المعرض إلى مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» ودبي الجنوب.

ويرتبط المركز بالخط الأحمر لمترو دبي عبر محطة إكسبو 2020، كما يقع على مسافة قصيرة بالسيارة من محطة اليلايس الجديدة، التابعة لشبكة قطار الاتحاد، التي افتُتحت في 30 سبتمبر، وتوفر خدمات نقل الركاب إلى أبوظبي والفجيرة.

منظومة مرنة

وقال سعادة المهندس محمد المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تواصل دولة الإمارات تطوير رؤية متكاملة لمستقبل التنقل، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتمكين حلول النقل المستدام، وتعزيز أنظمة الطاقة التي تدعم الانتقال إلى الجيل المقبل من المركبات. ويتطلب هذا التحول تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية وقادة القطاع ومزودي التكنولوجيا لبناء منظومة تنقّل مرنة وجاهزة للمستقبل».

وأضاف المنصوري: «في ضوء الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، نلتزم بتشجيع الابتكار وتعزيز الترابط ودعم تبنّي حلول التنقل المتقدمة التي تسهم في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. ويوفر معرض أوتوميكانيكا دبي منصة قيّمة تجمع أبرز الجهات المعنية من قطاعي المركبات والتنقل، وتتيح إقامة شراكات مثمرة وتبادل المعرفة، بما يساعد على رسم مستقبل النقل والبنية التحتية في المنطقة».

منصة للأعمال الدولية

وقال السيد تومي لي مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: «تواكب ورش الصيانة والموردون والموزعون ومشغلو الأساطيل التحول إلى المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة في الوقت نفسه، وتعتمد هذه التحولات على البنية التحتية والتشريعات والمهارات، إلى جانب المنتجات المطروحة، وتُكمل رؤى الجهات الحكومية المعنية، بما فيها هيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، خبرات الشركات التي تشتري المركبات، وتبيعها وتتولى صيانتها، ويعزز دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها شريك المدينة المضيفة، مكانة دبي كمنصة للأعمال الدولية وبناء علاقات الأعمال. ويُسهم الجمع بين هذه الأطراف في مساعدة المهنيين الذين يزورون المعرض في نوفمبر، على فهم اتجاهات السوق، واكتساب المعرفة، وبناء شبكة العلاقات اللازمة للاستفادة منها».

وتتجسد الأهمية التجارية لهذه الشراكة في آفاق النمو بالمنطقة، إذ تتوقع مؤسسة «جلاسجو للبحوث والاستشارات»، أن يصل حجم سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7 %. وإلى جانب 11 قسماً للمنتجات، سيجمع «أوتوميكانيكا دبي 2026» بين مؤتمرات تقدم رؤى فكرية رائدة، ومعلومات معمقة عن القطاع، والتدريب العملي والجوائز والعروض الحية. وسيساعد البرنامج الشركات على تفسير تطورات السوق، وتطوير قدراتها التقنية، وتجربة التقنيات الجديدة عملياً.

ومن خلال جمع الجهات الحكومية والقطاع والشركات الدولية، سيساعد «أوتوميكانيكا دبي 2026» المتخصصين في خدمات المركبات على فهم توجهات السوق، وبناء علاقات تجارية، وتحديد الفرص مع تطور القطاع في المنطقة.

وفي مركز دبي للمعارض خلال نوفمبر، سيتمكن الزوار القادمون من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة، من تحويل هذه الرؤى إلى قرارات توريد، وشراكات جديدة، وخطط للنمو.