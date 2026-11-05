«الورسان الأولى» تتصدر.. أفضل 10 مناطق إيجار في دبي خلال أكتوبر



سجل سوق العقارات في دبي شهراً قوياً من حيث نشاط التأجير خلال أكتوبر، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق رقم قياسي سنوي جديد، وذلك وفقاً لتقرير صدر عن شركة «أف اي أم العقارية» (fäm العقارية).

وأشار التقرير إلى أن المناطق ذات التملك الحر في دبي شهدت تسجيل 44841 عقد إيجار في شهر أكتوبر، وقد ارتفعت عقود الإيجار الجديدة بنسبة 3.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 21987 عقداً، في حين زادت عمليات تجديد العقود بنسبة 0.5 % لتصل إلى 22854 عقداً.

وبهذه الأرقام المسجلة في أكتوبر يصل إجمالي عقود الإيجار في مناطق التملك الحر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 إلى 339557 عقداً، بزيادة قدرها 6.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومع تبقي شهرين على نهاية العام باتت دبي في وضع قوي لتجاوز الرقم القياسي السنوي البالغ 377976 عقداً، والذي سُجل في عام 2025.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات منصة «DXBinteract» أن السوق شهدت تنفيذ 11974 صفقة بيع، بقيمة إجمالية بلغت 35.01 مليار درهم خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة شهرية بنسبة 18 % من حيث القيمة، وارتفاعاً بنسبة 5.4 % من حيث عدد الصفقات.

وواصلت عمليات الشراء على الخارطة الاستحواذ على الحصة الأكبر من النشاط العقاري، حيث سُجِّلت 7609 صفقات بقيمة 19.2 مليار درهم، مقابل 4289 صفقة لإعادة بيع عقارات بقيمة 15.6 مليار درهم.

وحافظت منطقة دبي الجنوب على مكانتها وجهة رائدة لمبيعات العقارات على الخارطة للشهر الثامن على التوالي، مسجلة 720 صفقة بقيمة 894.6 مليون درهم.

طلب قوي

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» fäm) العقارية): «تُظهر أرقام الإيجارات أن الطلب على المساكن في دبي لا يزال قوياً، مع تسجيل زيادة في كل من العقود الجديدة، وعمليات تجديد العقود مقارنة بالعام السابق».

وأضاف: «وفي الوقت ذاته يعكس استمرار تفضيل المشترين للعقارات على الخارطة ثقتهم بالآفاق طويلة الأمد للسوق».

شهد شهر أكتوبر بيع 8888 شقة بقيمة 15.5 مليار درهم، بالإضافة إلى 1356 فيلا بقيمة 9.1 مليارات درهم، وهو ما يمثل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 62 % مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت مبيعات قطع الأراضي بنسبة 92.7 % على أساس شهري لتصل إلى 449 قطعة بقيمة 5.9 مليارات درهم، في حين زادت مبيعات منازل التاون هاوس (المنازل المتلاصقة) بنسبة 8 % لتصل إلى 649 وحدة بقيمة ملياري درهم، وسُجلت أيضاً 540 صفقة تجارية، شملت مكاتب ومتاجر، بقيمة 2.3 مليار درهم.

وتم بيع أغلى شقة في شهر أكتوبر مقابل 58 مليون درهم في مبنى سيلينا ب بجزر دبي، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 97 مليون درهم إماراتي في «إيدن هيلز».

واستحوذت العقارات التي يقل سعرها عن مليوني درهم على نحو ثلثي مبيعات شهر أكتوبر، حيث بلغت نسبة العقارات، التي يقل سعرها عن مليون درهم 30.6 %، بينما تراوحت أسعار 33.1 % منها بين مليون ومليوني درهم، وتوزعت النسبة المتبقية كالتالي: 14.7 % للعقارات التي تراوحت أسعارها بين مليوني وثلاثة ملايين درهم، و11 % بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين درهم، و10.4 % للعقارات التي تجاوزت قيمتها خمسة ملايين درهم.

وتصدرت الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً في سوق التأجير للعقارات بنظام التملك الحر في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مسجلة 29826 عقد إيجار، واستمرت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في الاستحواذ على الحصة الأكبر من نشاط التأجير، بواقع 138836 عقداً، أي ما يعادل 41 % من إجمالي العقود المسجلة.