«غرفة أبوظبي» تكرم 14 شركة ضمن «علامة الاستدامة»



كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 14 شركة ضمن برنامج «علامة الاستدامة»، وذلك على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، ليرتفع إجمالي الشركات الحاصلة على العلامة إلى 68 شركة، في خطوة تعكس اتساع مشاركة مجتمع الأعمال في تبني ممارسات مؤسسية أكثر استدامة، وتعزيز جاهزيته لمواكبة متطلبات الأسواق وفرص النمو المستقبلية.

ويأتي هذا التكريم امتداداً لجهود غرفة أبوظبي في دعم تنافسية القطاع الخاص، من خلال تمكين الشركات من تقييم أدائها في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتحديد فرص التحسين، وتطوير قدراتها المؤسسية بما يعزز مرونتها التشغيلية ومكانتها لدى المستثمرين والشركاء التجاريين.



تقدم ملموس

قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «لقد أصبحت الاستدامة عنصراً مؤثراً في قدرة الشركات على المنافسة، وكفاءة عملياتها، وفرص وصولها إلى الأسواق والشراكات الاستثمارية، ومن هذا المنطلق، تواصل غرفة أبوظبي جهودها لترسيخ ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال، ودعم الشركات في تطوير أدائها وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، ويأتي تكريم الشركات اليوم تقديراً لما أحرزته من تقدم ملموس في دمج الاستدامة ضمن أعمالها، وما أظهرته من التزام بتطوير ممارساتها المؤسسية».

وأضاف: «نركز على تمكين الشركات من ترجمة التزاماتها بالاستدامة إلى ممارسات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توفير الأدوات التي تساعدها على تقييم أدائها، وتحديد فرص التحسين، ومواكبة المتطلبات المتغيرة للأسواق. ونتطلع إلى توسيع نطاق الاستفادة من علامة الاستدامة، وتشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على تبني ممارسات تعزز تنافسيتها، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والشراكات».

ويعتمد برنامج «علامة الاستدامة» من غرفة أبوظبي على إطار عملي يجمع بين تقييم الأداء وبناء القدرات والتحسين المستمر، بما يساعد الشركات على تطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية والموثوقية، والاستعداد لمتطلبات الاستثمار وسلاسل التوريد والأسواق التي تولي اهتماماً متزايداً بمعايير الاستدامة.

وشمل التكريم 14 شركة موزعة على أربع فئات، حيث حصلت على الفئة الذهبية كل من شركة أكواد تيك لتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، وشركة إن إم دي سي إنيرجي، فيما حصلت على الفئة الفضية شركة جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية، أما الفئة البرونزية فضمت كلاً من بينونة للحلول الجينية، وداي 21 للعسل، وبلاك هول للتجارة العامة.

أما فئة التقدير، فشملت مجموعة إيساك، وشركة إيه جي إم إس إل جي للاستشارات، وشركة ماينتكس للتصميم الداخلي والصيانة العامة، وشركة دان للمقاولات والصيانة العامة، وشركة تكييف الشرق الأوسط لتجارة أجهزة التبريد والتكييف، وشركة سينرجي لإدارة مرافق الرعاية الصحية، وشركة ترانسبورتر، وشركة وينر مهندسون استشاريون.

ويعكس تنوع الشركات المكرمة، التي تعمل في مجالات تشمل خدمات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتكنولوجيا والأغذية والرعاية الصحية والخدمات المهنية واللوجستية، اتساع نطاق الاستفادة من البرنامج عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، ودوره في إتاحة أدوات عملية تساعد الشركات على تطوير أدائها وفق طبيعة أنشطتها واحتياجاتها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاركة غرفة أبوظبي في «أديبك 2026»، الذي يشكل منصة دولية تجمع قادة قطاع الطاقة والمستثمرين وصناع القرار، وتتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستكشاف مجالات التعاون. وتواصل الغرفة من خلال مشاركتها ربط شركات القطاع الخاص بالفرص والشراكات التي تدعم نمو أعمالها، وتعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

يُذكر أن برنامج «علامة الاستدامة» من غرفة أبوظبي حصد جائزة «أفضل مبادرة استدامة» ضمن الدورة العاشرة من «جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة»، التي تنظمها مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي، تقديراً لجهوده في دعم تبني ممارسات الاستدامة وتطوير الأداء المؤسسي لدى شركات القطاع الخاص.