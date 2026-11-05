مطار زايد الدولي يستقبل أولى رحلات «كوندور» من فرانكفورت



استقبل مطار زايد الدولي أولى رحلات شركة «كوندور» القادمة من فرانكفورت، في خطوة مهمة تعكس توسع حضور شركة الطيران الألمانية في أبوظبي، وتسهم في تعزيز الربط الجوي بين ألمانيا وعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي إطلاق الخط الجديد في إطار اتفاقية المشاركة بالرمز مع الاتحاد للطيران، حيث ستسيّر «كوندور» رحلات يومية من فرانكفورت إلى أبوظبي، ومنها إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، باستخدام طائرات إيرباص «A330neo» الحديثة عريضة البدن.

وشهد مطار زايد الدولي إقامة مراسم استقبال خاصة احتفاء بوصول الرحلة الافتتاحية، بحضور عدد من كبار ممثلي مطارات أبوظبي و«كوندور» والاتحاد للطيران، في تأكيد على متانة الشراكة بين الجهات المعنية، والتعاون المستمر لتوسيع شبكة الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا والأسواق الدولية الرئيسية.

ومع إطلاق الخط الجديد يرتفع إجمالي عدد الرحلات الأسبوعية بين ألمانيا وأبوظبي إلى 49 رحلة، بما فيها الرحلات التي أعلنت عنها «كوندور» مؤخراً من برلين، ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز مع الاتحاد للطيران، ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الروابط السياحية والتجارية وروابط قطاع الطيران بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولة الإمارات وألمانيا.

خطوة جديدة

وقال كارستن نورلاند، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «يمثل إطلاق أولى رحلات كوندور من فرانكفورت خطوة جديدة نحو تعزيز الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا، وإلى جانب الخط، الذي أُطلق مؤخراً من برلين، تسهم هذه الخدمة في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين، ودعم نمو القطاع السياحي، وتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، ويسعدنا الترحيب بفريق القيادة في كوندور بأبوظبي، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا المثمر لتوسيع شبكة الوجهات والرحلات عبر مطار زايد الدولي».

محطة مهمة

من جانبه قال هيثم علي خميس، مدير إدارة تطوير المنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «في إطار جهودنا لتعزيز حضور دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية يمثل إدراج فرانكفورت ضمن شبكة الرحلات المباشرة إلى أبوظبي، مع تسيير 49 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا، محطة مهمة في توسيع نطاق الربط الجوي للإمارة. وتواصل ألمانيا مكانتها إحدى الأسواق السياحية الرئيسية لأبوظبي، ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد في وقت تشهد فيه الإمارة تطوراً متسارعاً، مدعوماً باستثمارات مستمرة في المعالم الثقافية عالمية المستوى والمرافق الترفيهية وقطاع الضيافة، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين الألمان، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف تراث أبوظبي العريق، والاستمتاع بأجندتها الحافلة بالفعاليات المتنوعة».

خيارات أوسع

وقال بيتر غيربر، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور: «مع إطلاق هذه الخدمة اليومية تصبح أبوظبي وجهة جديدة ومهمة ضمن شبكة كوندور، وتمنح ضيوفنا خيارات أوسع للسفر بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة ووجهات أخرى غيرهما. وبفضل شراكتنا مع الاتحاد للطيران توفر رحلتنا بين فرانكفورت وأبوظبي إمكانية مواصلة السفر بسلاسة إلى بانكوك والوجهات الأخرى ضمن شبكة الاتحاد. إننا نعرب عن فخرنا بتطوير هذه الشراكة والترحيب بالمسافرين على متن طائراتنا من طراز إيرباص A330neo، إضافة إلى درجة رجال الأعمال المميزة وخدمة كوندور، التي تقوم على الاهتمام بمسافرينا، وتوفير أفضل مستويات الرعاية لهم».

علامة فارقة

من جهته صرّح واي جين، الرئيس التنفيذي المؤقت للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران، بالقول: «تعد خدمة كوندور اليومية إلى فرانكفورت علامة فارقة في شراكتنا المتنامية، فمن خلال ربط شبكاتنا المتكاملة نوفر خيارات أوسع للضيوف المسافرين بين أوروبا وأبوظبي وما وراءها، بينما تعزز خدمة كوندور المتجهة إلى بانكوك الربط بين أوروبا وآسيا. ويسعدنا الاحتفال مع كوندور اليوم، ونتطلع إلى تطوير شراكتنا بشكل أكبر».