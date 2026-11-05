دبي تحتفي بديوالي بعروض الذهب والتسوق وتجارب الضيافة العائلية

تتحول دبي خلال موسم ديوالي إلى وجهة تحتضن تجارب تسوق وضيافة واحتفالات متنوعة، تعكس تنوعها الثقافي وقدرتها على تقديم تجارب متكاملة لسكانها وزوارها، مع إطلاق «حي دبي للذهب» مجموعة من الفعاليات والعروض الحصرية احتفاءً بمهرجان الأضواء، تشمل تشكيلات خاصة من المجوهرات، ومزايا تسوق، وتجارب طعام وحلويات تقليدية، إلى جانب جوائز ذهبية يصل إجمالي وزنها إلى كيلوغرام واحد.

ويقدم الحي، الذي يضم 70 علامة تجارية وأكثر من 200 متجر، وجهة تجمع تجارة الذهب والمجوهرات بخيارات المطاعم والضيافة والترفيه، مستفيداً من مكانة دبي التاريخية مركزاً عالمياً لتجارة الذهب، ومن تنوع قاعدة زوارها الذين يبحثون عن الهدايا والمجوهرات وتجارب الاحتفال بالمناسبات العائلية.

وتستمر الفعاليات حتى 12 نوفمبر الجاري، ويتصدرها سحب «كيلوغرام ذهب» (1Kilo Gold Rush)، الذي يمنح ستة فائزين فرصة اقتسام كيلوغرام من الذهب. ويحصل المتسوقون الذين ينفقون 1500 درهم لدى متاجر المجوهرات المشاركة على فرصة لدخول السحب الإلكتروني، فيما تتضاعف فرص المشاركة للمشتريات المؤهلة حتى نهاية يوم 6 نوفمبر.

ويتضمن السحب مرحلتين؛ الأولى في 7 نوفمبر، يفوز خلالها خمسة أشخاص بواقع 100 غرام من الذهب لكل منهم، فيما يشهد 12 نوفمبر السحب النهائي على الجائزة الكبرى البالغة 500 غرام، التي تذهب إلى فائز واحد.

وتشمل العروض الترويجية تخفيضات على تشكيلات مختارة من المجوهرات، وتخفيض رسوم المصنعية، وهدايا مجانية مع المشتريات المؤهلة، إلى جانب مزايا استبدال الذهب القديم وخيارات تثبيت الأسعار عبر دفع مبلغ مقدم. وتتوزع الخيارات بين المشغولات الذهبية الكلاسيكية وقطع الألماس والأحجار الكريمة، بما يوفر نطاقاً واسعاً من المنتجات والهدايا خلال الموسم، مع اختلاف الشروط ومدد العروض من متجر إلى آخر.

ولا تقتصر الاحتفالات على تجارة المجوهرات، إذ تقدم «الإمارات لسك العملات» تشكيلة خاصة بديوالي في متجرها بالحي، وتنظم مسابقة عبر إنستغرام تتيح الفوز بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف درهم، إلى جانب فرصة الحصول على 250 قسيمة لتناول الطعام من مجموعة «أكور». كما يقدم «مخبز حبيب» خصماً بنسبة 20% على جميع علب الحلويات كل يوم اثنين، بما يشمل تشكيلته الخاصة بالمهرجان.

وتتسع مزايا التسوق لتشمل حاملي بطاقات HSBC Visa الائتمانية المؤهلين، الذين يمكنهم الحصول على استرداد نقدي فوري بنسبة 3% أو 5% أو 7% على مشتريات الذهب والألماس واللؤلؤ المؤهلة، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر، بحسب قيمة المشتريات، وفقاً للشروط والحدود المعتمدة، مع استثناء العملات والسبائك الذهبية.

تجارب ضيافة ومأكولات

وفي قطاع الضيافة، تشارك ستة فنادق تابعة لمجموعة «أكور» في تقديم تجارب طعام احتفالية طوال نوفمبر، بأسعار تبدأ من 75 درهماً للشخص، وتتضمن أطباقاً مستوحاة من المطبخ الهندي ومحطات للطهي المباشر وحلويات ديوالي التقليدية.

كما تتوفر باقات لاستضافة التجمعات والاحتفالات التي تستوعب من 10 إلى 250 ضيفاً، بأسعار تبدأ من 75 درهماً للشخص، إلى جانب عروض إقامة فندقية بأسعار تبدأ من 200 درهم للغرفة، للإقامات خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، بحسب التوافر والشروط المعمول بها.

وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو توسيع تجربة التسوق التقليدية لتشمل مختلف جوانب الاحتفال، من اقتناء المجوهرات وتبادل الهدايا إلى المأكولات والأنشطة العائلية، بما يعزز جاذبية دبي وجهةً للتسوق والضيافة خلال المواسم والمناسبات العالمية.

ويُعد «حي دبي للذهب»، الذي طورته مؤسسة «إثراء دبي»، امتداداً لإرث الإمارة في تجارة الذهب، ومنصة تجمع العلامات التجارية والمتاجر المتخصصة وخيارات الضيافة في وجهة واحدة، بما يربط بين تاريخ دبي التجاري وتجارب التسوق الحديثة.