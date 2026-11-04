مجلس صناعة الطاقة البريطاني: الإمارات سوق استراتيجية وبوابة لتوسع شركات المملكة المتحدة نحو المنطقة

أكد مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة في مجلس صناعة الطاقة بالمملكة المتحدة «EIC»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ أهميتها الاستراتيجية للشركات البريطانية، سواء باعتبارها سوقاً توفر فرصاً واسعة للأعمال أو بوابة للتوسع نحو أسواق الخليج وأفريقيا.



وقال لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش «أديبك 2026»، إن العديد من الشركات البريطانية تنظر إلى الإمارات باعتبارها مركزاً استراتيجياً للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية، مشيراً إلى تنامي التوجه نحو الأسواق الأفريقية خلال الأشهر الستة الماضية.



وأضاف أن السوق الإماراتية نفسها توفر فرصاً كبيرة للشركات البريطانية العاملة فيها، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في دخولها، في ضوء الإعلانات الأخيرة التي تعكس حجم الفرص المتاحة في الدولة.



وأوضح أن أكثر من 120 شركة تشارك ضمن الحضور الذي ينظمه مجلس صناعة الطاقة البريطاني في «أديبك 2026»، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التي تغطي مختلف مجالات الطاقة، بما فيها النفط والغاز ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن مشاركة المجلس هذا العام تعد من أكبر مشاركاته في المعرض من حيث المساحة على الإطلاق.



وأكد أن «أديبك» يحظى بأهمية بالغة للشركات البريطانية، ويواصل مكانته باعتباره معرضاً رئيساً لقطاع الطاقة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مجلس صناعة الطاقة البريطاني يشارك فيه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي.



وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال إن جناح المملكة المتحدة يضم شركات متخصصة في هذه التقنيات، إلى جانب شركات تدمج الذكاء الاصطناعي ضمن حلولها المبتكرة.



وأضاف أن دورة العام الحالي من المعرض بشكل عام تشهد حضوراً متزايداً للحلول والشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الرقمية، متوقعاً استمرار نمو هذه المجالات خلال السنوات المقبلة.