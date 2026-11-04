«أدنوك» تربط فرصاً صناعية بأكثر من 60 مليار درهم بخطط المشتريات المستقبلية

استضافت أدنوك، اليوم، النسخة العاشرة من «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال»، ضمن فعاليات «أديبك 2026»، حيث جمعت قيادات من مختلف جهات القطاع الصناعي والمصنعين والموردين والشركاء الاستراتيجيين، لمواصلة تحويل خطط شراء أدنوك المستقبلية إلى فرص صناعية واستثمارية ملموسة تدعم التصنيع المحلي وتعزز النمو الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات.

ويأتي المنتدى امتداداً للنسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك» التي استضافتها أدنوك مؤخراً وكشفت خلالها عن فرص للتصنيع المحلي تتجاوز قيمتها 60 مليار درهم، تشمل أكثر من 200 منتج أساسي ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية، بما يعزز قدرات التصنيع المحلي ويوفر للمصنعين والموردين والمستثمرين رؤية أوضح للطلب المستقبلي.

وينقل «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» هذا التوجه إلى مرحلة جديدة، من خلال ربط الفرص التي تم الإعلان عنها بخطط المشتريات والاحتياجات المستقبلية، بما يمكّن شركاء أدنوك من اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد، وتوسيع قدراتهم الإنتاجية، وتطوير قدرات صناعية جديدة داخل الدولة.

وتواصل أدنوك بالتوازي تطوير منظومة أعمال أكثر بساطة وكفاءة وتنافسية، من خلال تحسين إجراءات تسجيل وتأهيل الموردين وأتمتة متطلبات برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني، وتوسيع مبادرة «Local+» لتشمل أكثر من 100 مصنع في دولة الإمارات، وربط قدراتهم بفرص المشتريات المستقبلية ومشاريع الشركة.

كما توظف أدنوك البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرؤية الشاملة للقدرات الصناعية الوطنية وربطها بالمشاريع المستقبلية، بما يدعم كفاءة التخطيط الصناعي ويعزز أمن ومرونة سلاسل الإمداد.

ومن «اصنع مع أدنوك» إلى «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال»، تواصل الشركة رفع سقف طموحاتها الصناعية من إتاحة الفرص إلى تمكين تنفيذها، عبر شراكات طويلة الأمد تدعم التصنيع المحلي، وتجذب الاستثمارات، وتعزز قدرة الشركات الإماراتية على النمو والتوسع والمنافسة عالمياً، بما يخلق قيمة اقتصادية مستدامة لدولة الإمارات.